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Стало известно, когда в Украине появятся станции зарядки Tesla Supercharger

Пятница, 10 января 2020, 09:35
 

В первом квартале 2020 года в Украине появятся первые станции быстрой зарядки Tesla Supercharger. 

Об этом в Facebook сообщил глава Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давида.

По его словам, в стране откроют три такие станции.

"Tesla сегодня стала дороже чем Ford и GM вместе взятые. А еще я знаю где точно в Украине будет стоять первый Tesla Supercharger и второй, и (сюрприз) — третий. И даже знаю точную дату открытия первого. Но сказать не могу. Секреты умею держать, как и интриговать", — написал Шимоне-Давида.

Напомним:

Летом 2019 сообщалось, что зарядные станции SuperCharger для электромобилей Tesla могут появиться в Украине и всей Восточной Европе до 2020 года.

9 января, впервые, акции Tesla стали дороже чем стоимость акций General Motors и Ford вместе взятых.

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