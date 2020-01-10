Стало известно, когда в Украине появятся станции зарядки Tesla Supercharger
В первом квартале 2020 года в Украине появятся первые станции быстрой зарядки Tesla Supercharger.
Об этом в Facebook сообщил глава Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давида.
По его словам, в стране откроют три такие станции.
"Tesla сегодня стала дороже чем Ford и GM вместе взятые. А еще я знаю где точно в Украине будет стоять первый Tesla Supercharger и второй, и (сюрприз) — третий. И даже знаю точную дату открытия первого. Но сказать не могу. Секреты умею держать, как и интриговать", — написал Шимоне-Давида.
Напомним:
Летом 2019 сообщалось, что зарядные станции SuperCharger для электромобилей Tesla могут появиться в Украине и всей Восточной Европе до 2020 года.
9 января, впервые, акции Tesla стали дороже чем стоимость акций General Motors и Ford вместе взятых.
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