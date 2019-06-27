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Маск пообіцяв українцям зарядні станції для Tesla якомога швидше

Четвер, 27 червня 2019, 17:10
 

Зарядні станції SuperCharger для електромобілів Tesla можуть з'явитися в Україні і всій Східній Європі до 2020 року.

Про це сказав засновник Tesla Ілон Маск у Twitter.

Користувач з України опублікував відео з великої зустрічі власників Tesla у Києві.

"Ілон, нам потрібні SuperChargers в Україні", - написав він.

Маск відповів: "Ок".

У коментарях інший користувач побажав, щоб SuperCharger з'явилися по всій Східній Європі в 2020 році.

Маск відповів: "Можливо, раніше".

Нагадаємо, в Україні зростає попит на електромобілі.

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Економічна правда

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Tesla Маск

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