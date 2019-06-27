Маск пообіцяв українцям зарядні станції для Tesla якомога швидше
Зарядні станції SuperCharger для електромобілів Tesla можуть з'явитися в Україні і всій Східній Європі до 2020 року.
Про це сказав засновник Tesla Ілон Маск у Twitter.
Користувач з України опублікував відео з великої зустрічі власників Tesla у Києві.
"Ілон, нам потрібні SuperChargers в Україні", - написав він.
Маск відповів: "Ок".
У коментарях інший користувач побажав, щоб SuperCharger з'явилися по всій Східній Європі в 2020 році.
Маск відповів: "Можливо, раніше".
@elonmusk— Чупахин Роман (@romaarra) 26 июня 2019 г.
ELON, WE NEED SUPERCHARGERS IN UKRAIN!https://t.co/Fo1uewzcI7
Нагадаємо, в Україні зростає попит на електромобілі.
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Економічна правда
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