Всі розділи
Укр / Рус

Акції Tesla стали дорожче ніж разом узяті акції General Motor і Ford

Четвер, 9 січня 2020, 10:55
 

Вперше акції Tesla стали дорожче ніж вартість акцій General Motor і Ford разом узятих.

Про це повідомляє Reuters.

Акції компанії Ілона Маска підскочили майже на 5% в середу, і зафіксувалися на рекордних 492,14 дол. за одну штуку, збільшивши свою ринкову капіталізацію майже до 89 млрд дол.

Це на 2 млрд дол більше, ніж вартість General Motors і Ford (50 млрд дол і 37 млрд дол) разом узятих.

 

На тлі несподіваного прибутку в третьому кварталі 2019 року, збільшення поставок і прискореного налагодження виробництва на новому заводі в Китаї, акції Tesla виросли більш ніж в два рази за останні три місяці.

Нагадуємо:

Американська компанія Tesla за 2019 рік поставила 367,5 тисяч електрокарів, що приблизно на 50% перевищує показник попереднього року в 104,8 тисяч.

30 грудня компанія Ілона Маска розпочала продаж своїх електрокарів Model 3, які  виготовили на новому заводі у китайському Шанхаї.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Tesla Ford General Motors акції Маск

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Tesla збільшила поставки електромобілів на 50% 6 січня 2020, 11:12
Поліція Дубаю закупить електрокари Tesla Cybertruck 29 листопада 2019, 14:07
Шахраї продали в Україні фейкових акцій Tesla на 12 мільйонів 26 листопада 2019, 09:28
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!