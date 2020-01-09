Акції Tesla стали дорожче ніж разом узяті акції General Motor і Ford

Вперше акції Tesla стали дорожче ніж вартість акцій General Motor і Ford разом узятих.

Про це повідомляє Reuters.

Акції компанії Ілона Маска підскочили майже на 5% в середу, і зафіксувалися на рекордних 492,14 дол. за одну штуку, збільшивши свою ринкову капіталізацію майже до 89 млрд дол.

Це на 2 млрд дол більше, ніж вартість General Motors і Ford (50 млрд дол і 37 млрд дол) разом узятих.

На тлі несподіваного прибутку в третьому кварталі 2019 року, збільшення поставок і прискореного налагодження виробництва на новому заводі в Китаї, акції Tesla виросли більш ніж в два рази за останні три місяці.

Нагадуємо:

Американська компанія Tesla за 2019 рік поставила 367,5 тисяч електрокарів, що приблизно на 50% перевищує показник попереднього року в 104,8 тисяч.

30 грудня компанія Ілона Маска розпочала продаж своїх електрокарів Model 3, які виготовили на новому заводі у китайському Шанхаї.