Новини 5 грудня: Укрбуд, ціни на бензин та “євробляхи”

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Про ціни на АЗС. Антимонопольний комітет направив обов’язкові до виконання рекомендації щодо зниження роздрібних цін на високооктанові бензини та дизельне пальне до крупних мереж АЗС.

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