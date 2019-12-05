"Укрбуд" передає усі недобудовані житлові комплекси "Інтергал-Буду"

Компанія "Укрбуд" передає усі недобудовані проєкти "Інтергал-Буду", який буде добудовувати об'єкти під своїм брендом.

Про це у колонці для ЕП повідомив директор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода.

"Наші об'єкти зупинені, тому що готуються для передачі іншому забудовнику, який взявся їх завершити. Про допомогу ми просили кілька великих компаній, попередню згоду дав "Інтергал-Буд".

Це один із найбільших гравців на київському ринку житла. І якщо остаточні домовленості будуть досягнуті, то під їх брендом і будуть добудовуватися наші проєкти", - написав Майборода.

За його словами, попередні домовленості уже досягнуті, процес передачі споруджуваних житлових комплексів оформляється остаточно.

"Паралельно пропозиції з добудови об'єктів передані владі країни. Справа в тому, що сьогодні залишаються політичні, адміністративні та бюрократичні перешкоди, які заважають продовженню будівництва ряду будинків і введення в експлуатацію вже готових. І держава здатна допомогти вирішенню ситуації шляхом усунення цих перешкод і повернення процесу в нормальне законне русло.

Коли подані пропозиції узгодять, будуть підписані необхідні для передачі об'єктів документи і представлена ​​дорожня карта завершення будівництва житлових проєктів", - зазначив Майборода.

Він зазначив, що компанія йде на такий крок, бо "покупці не можуть чекати, поки у нас все налагодиться".

За його словами, з літа в "Укрбуд Девелопмент" виник дефіцит оборотних коштів.

"Разом з падінням продажів це призвело до того, що грошей для фінансування проектів стало недостатньо. При цьому жоден з житлових комплексів сьогодні не профінансовано покупцями на 100%, навіть ті, які вже готові до введення в експлуатацію. Ми змогли знайти інвестора, який нам фінансово допоміг восени - в останні місяці будівництво здійснювалося за рахунок залученого їм фінансування.

Зараз прийшов час знайти нового інвестора, системного - нехай не для компанії, але для наших житлових комплексів. І він знайшовся в особі "Інтергал-Буд", - додав Майборода.

Директор "Укрбуд Девелопмент" зазначив, що проєкти передадуться "Інтергал-Буду" пакетом - "як найбільш цікаві з економічної точки зору, так і ті, де девелопер більше витратить, ніж зможе заробити".

"Але математика в цілому виглядає так: обсяг виплат за розстрочками, що залишились, та вартість непроданих площ перевищує загальну суму, яку потрібно буде вкласти в завершення будівництва житлових комплексів", - написав він.

Крім цього, за його словами, ситуація з "Укрбудом" впливає на весь київський ринок первинної нерухомості.

"Якщо наші житлові комплекси не добудувати, це поховає весь ринок. Тому якщо "Інтергал-Буд" отримає "зелене світло" від влади, то врятує не тільки наших покупців, а й весь ринок столичної нерухомості", - підкреслив Майборода.

Як розповідали співрозмовники ЕП, представники "Укрбуду" зверталися з аналогічною пропозицією до декількох великих гравців на ринку нерухомості Києва.

За даними ЕП, компанією "Інтергал-Буд" володіє народний депутат 8-го скликання від партії "Відродження" Володимир Зубик.

Детальніше про ситуацію в "Укрбуд" читайте в статті, яка незабаром вийде на Економічній правді.

Нагадуємо:

Раніше радник мера Києва Віталія Кличка Маским Бахматов заявив, що група "Укрбуд" не збанкрутує, бо туди зайшов новий інвестор.

Офіційно частки у будівельній коропорації "Укрбуд Девелопмент" придбали маловідомі Євген Дікін та Василь Польовий.

Попереднім власником "Укрбуд девеломент" був "Базерт девелопмент елелпі",який належав екс-нардепу Максиму Микитасю.

Це було вказано у його декларації 2019 року.

19 вересня гендиректор корпорації "Укрбуд" Олег Майборода повідомив, що Микитась вийшов з будівельного бізнесу. 20 вересня Микитась підтвердив, що продав компанію "Укрбуд Девелопмент". 4 грудня екс-президент корпорації "Укрбуд" Максим Микитась заявив, що гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода організував продаж активів девелоперської компанії рестораторові Дмитру Федотенкову.

Економічна правда