Якщо Північний потік-2 добудують, транзиту через Україну не буде — Коболєв
Якщо РФ добудує газопровід Північний потік-2, то транзит через Україну повністю припинитися, а потужності нового газопроводу всупереч директивам ЄС будуть використовуватися повністю.
Про це в інтерв'ю Ліга.Бізнес повідомив голова НАК Нафтогаз Андрій Коболєв.
Коболєв заявив, що козирем РФ в переговорах по Північному потоку-2 з європейськими партнерами є комерційний інтерес.
"Головний аргумент Газпрому в Європі - українці не є вашими партнерами, а ми, росіяни, - ваші партнери. І цей аргумент працює - ніщо так не скріплює дружбу, як взаємний комерційний інтерес", - підкреслив він.
Коболєв також заявив, що українській економіці новий газопровід "Газпрому" буде коштувати 3 млрд дол на рік і наголосив, що в разі його запуску транзит через територію України припиниться.
"Я вважаю, що якщо Північний потік-2 буде добудований, транзиту через Україну не буде", - підкреслив Коболєв.
Також глава Нафтогазу висловив думку, що газова директива ЄС, яка обмежує завантаження "труби" навряд чи спрацює.
"Є таке неписане правило на газовому ринку Європи: якщо Газпром побудував газопровід, він буде повністю завантажений. Якщо Північний потік-2 добудують, - є ймовірність, що його зможуть завантажити на 100%", - резюмував Коболєв.
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Нагадуємо:
4 грудня президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".
Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.
Нещодавно міністр енергетики Олексій Оржель заявив, що наступний раунд переговорів щодо контракту на транзит газу з РФ може відбутися вже 5 грудня, проте перемовини не відбулися
Також він наголосив, що Україна в переговорах щодо продовження транзиту та відновлення прямих постачань газу з РФ підкреслює важливість компенсації боргів "Газпрому" за Стокгольмським арбітражем.
18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.
25 листопада Нафтогаз відповів, що сторони мають і надалі обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі, і заявив про готовність розглянути пропозицію по виплатах Газпромом боргів не грошовими коштами, а через поставки газу.
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