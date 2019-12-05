Якщо Північний потік-2 добудують, транзиту через Україну не буде — Коболєв

Якщо РФ добудує газопровід Північний потік-2, то транзит через Україну повністю припинитися, а потужності нового газопроводу всупереч директивам ЄС будуть використовуватися повністю.

Про це в інтерв'ю Ліга.Бізнес повідомив голова НАК Нафтогаз Андрій Коболєв.

Коболєв заявив, що козирем РФ в переговорах по Північному потоку-2 з європейськими партнерами є комерційний інтерес.

"Головний аргумент Газпрому в Європі - українці не є вашими партнерами, а ми, росіяни, - ваші партнери. І цей аргумент працює - ніщо так не скріплює дружбу, як взаємний комерційний інтерес", - підкреслив він.

Коболєв також заявив, що українській економіці новий газопровід "Газпрому" буде коштувати 3 млрд дол на рік і наголосив, що в разі його запуску транзит через територію України припиниться.

"Я вважаю, що якщо Північний потік-2 буде добудований, транзиту через Україну не буде", - підкреслив Коболєв.

Також глава Нафтогазу висловив думку, що газова директива ЄС, яка обмежує завантаження "труби" навряд чи спрацює.

"Є таке неписане правило на газовому ринку Європи: якщо Газпром побудував газопровід, він буде повністю завантажений. Якщо Північний потік-2 добудують, - є ймовірність, що його зможуть завантажити на 100%", - резюмував Коболєв.

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Нагадуємо:

4 грудня президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".

Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.



Нещодавно міністр енергетики Олексій Оржель заявив, що наступний раунд переговорів щодо контракту на транзит газу з РФ може відбутися вже 5 грудня, проте перемовини не відбулися

Також він наголосив, що Україна в переговорах щодо продовження транзиту та відновлення прямих постачань газу з РФ підкреслює важливість компенсації боргів "Газпрому" за Стокгольмським арбітражем.