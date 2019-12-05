"Грають вони — виграють вони". Хто стоїть за законопроєктами про гральний бізнес

Які учасники ринку азартних ігор є найбільш активними лобістами і як вони намагаються переписати законодавство.

"Легалізація грального бізнесу і виведення його з тіні" – про це Володимир Зеленський говорить ледве не з перших днів президентства. Не тільки він, а й усі члени його команди.

З 2009 року діє Закон України "Про заборону грального бізнесу в Україні".

Результати цієї заборони призвели до того, що азартні ігри проводяться в тіні, їхні організатори отримують надприбутки, правоохоронці без особливого ентузіазму переслідують порушників і частіше "співпрацюють" з ними, а держава від цього тільки програє, не отримуючи ніяких зборів.

На одному з перших засідань нового Кабміну Зеленський доручив ухвалити закон про легалізацію грального бізнесу до 1 грудня. Дедлайн уже сплив, але ні один із зареєстрованих в Раді законопроектів щодо грального бізнесу не побачив навіть першого читання.

Проте це не означає, що "за лаштунками" нічого не відбувається. Навпаки, активність лобістів різних бізнес-груп, представлених в цій специфічній галузі, зашкалює.

Як результат – в парламенті за цей час було зареєстровано вісім законопроектів про гральний бізнес, до написання яких долучились і окремі учасники ринку азартних ігор.

Одним з найбільш активних на етапі написання законопроектів були, зокрема, найбільші букмекерські компанії та лотерейщики. Впливати на результат намагались і інші учасники, в тому числі напівкримінальні структури, які контролюють ринок гральних автоматів.

Хто ще з гравців ринку впливав на законотворчість, в чому їхній інтерес, як писались ключові законопроекти, і чи вдасться виконати вказівку Зеленського депутатам у 2019 році, дізнавалась ЕП.

Гуртки за інтересами

Законопроект про легалізацію азартних ігор з'явився у Верховній Раді через півтора місяці після того, як Зеленський доручив Кабінету міністрів його розробити. Йдеться про документ під №2285, який уряд зареєстрував в парламенті 17 жовтня.

Саме цей проект, який ЕП уже раніше описувала, вважався ключовим і на нього робили ставку в команді Зеленського.

Наразі це уже неробоча версія, але історія його написання та ще сімох альтернативних законопроектів, зареєстрованих за короткий час, дозволяє зрозуміти, хто з представників грального бізнесу сьогодні має найбільший вплив на законодавців.

Про що законопроекти? Вони легалізують найпопулярніші види грального бізнесу. А саме – казино, букмекерську діяльність, онлайн-казино, зали гральних автоматів, лотереї і покерні клуби.

Зі слів депутатів з податкового комітету, з якими спілкувалась ЕП, було декілька груп інтересантів, які так чи інакше впливали чи намагались впливати на результат.

Перша – це найбільші букмекерські компанії в особі "Паріматчу". За впливом на законотворчий процес ця компанія може дати фору усім іншим.

Друга група – це лобісти однієї з трьох найбільших в Україні лотерейних мереж – компанії М.С.Л. – яка взагалі може опинитись поза грою через новий закон.

Третя група – власники гральних закладів з автоматами або так званими ставкоматами. Вони фактично організовані як напівкримінальні угрупування.

"Виглядає воно десь приблизно так: є декілька картелів, хтось має 50 залів, а хтось 100. Вони один в одного купують умовно по 15% бізнесу і об'єднуються. І є сотні таких об'єднань, які мають сотні гральних залів чи навіть тисячі", – пояснює автор одного із законопроектів.

Четверта група – "неідентифікована сила, яка відстоює хаос і деструктив, і намагається дискредитувати увесь цей процес", співрозмовник ЕП.

П'ята група – лобісти великих готелів, проте, за словами нардепа, вони поки що активно не включаються.

Найбільш активні, за його спостереженнями, перші.

Ефект "Паріматчу"

За даними ЕП, лобісти однієї з двох найбільш букмекерських компаній в Україні – "Паріматчу" – доклали руку саме до законопроекту, який подавав в Раду Мінфін.

Умовно історію життя цього документу можна поділити на два періоди. В першій частині їм займалась команда голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, а в другій – Міністерство фінансів Оксани Маркарової.

Букмекери допомагали писати законопроект, коли його курували перші.

Арахамія почав опрацьовувати питання грального бізнесу ще до формування нинішнього Кабміну.

Як потім виявилось, в цьому йому допомагали юристи компанії Eterna Law Андрія Астапова та бізнесмен з російськими зв'язками, власник "грального" офшору First National Lotteri Ltd. Борис Баум.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ. Засновниками адвокатського об'єднання Eterna Law є Андрій Астапов та Олег Мальський. Братом останнього є Маркіян Мальський, який наразі очолює Львівську облдержадміністрацію. У 2015 році фірма Астапова Astapow Lawyers об'єдналась з юридичною фірмою Baltic Business Group і стала називатись Eterna Law. Цьому об'єднанню передував скандал із виключенням Астапова з Королівського інституту Арбітрів Великобританії.

Наразі немає ніякої публічної інформації з боку Eterna Law або самого Астапова щодо їхньої участі у розробці законопроекту. Проте сам Арахамія раніше визнавав і напередодні ще раз підтвердив ЕП, що це відповідає дійсності.

"Мені поставили завдання опрацювати законопроект, але я їх ніколи не писав. Тому я запросив Андрія Астапова, якого я давно знаю за міжнародними великими угодами, які він курував", – зазначив голова фракції "Слуга народу".

"Нам потрібно було створити умови, які б дали можливість увійти в Україну великим міжнародним гравцям, щоб не вийшов український "міжсобойчик". Перші, з ким ми зустрілись – були "Паріматч", – пояснив він.

Співрозмовник в податковому комітеті стверджує, що букмекерська компанія, зокрема, є клієнтом Eterna Law. ЕП уточнила цю інформацію в юридичної фірми, але на момент публікації тексту відповідь ще не отримала.

Крім цього, за словами Арахамії, він також зустрічався і з генеральним директором Parimatch Сергієм Портновим.

Участь Бориса Баума в підготовці документу народний депутат також не заперечує. Проте ЕП не знайшла зв'язку бізнесмена з букмекерським бізнесом.

Раніше редактор сайту "Наші гроші" Юрій Ніколов уже писав, що Баум входить до робочої групи, яка займається розробкою законопроекту.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ. За даними Ніколова, Баум відомий як представник так званої "лужніковської" групи, до якої відносяться російські бізнесмени Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін. Їм, зокрема, належить група VS Energy, якій в Україні належить ряд обленерго. За даними НБУ, Баум разом з Гінером були акціонерами "Першого інвестиційного банку". Як громадянин Латвії Boriss Baums він є співзасновником лондонських фірм Banita Limited, Himalita Limited, Maslav Limited, які фігурували в схемі власності і судових розбірках за готель "Київська Русь" в центрі Києва десять років тому. В українському держреєстрі Баум згадується як співвласник ТОВ "Про-енерджі консалтинг", яка в партнерстві з норвезьким бізнесом будує сонячну електростанцію у Броварах. У цьому проекті партнером Баума є юрист Максим Лавринович, син екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича.

За словами Арахамії, він залучав Баума як експерта, який "раніше керував кількома гральними закладами та знає багатьох учасників ринку". "Я не знав ось цієї багатої його біографії. Я потім про це дізнався із ЗМІ", – запевняє депутат.

"Борис умовно був консультантом з нелегального бізнесу. Завдяки йому ми зрозуміли, який обсяг "тіньового" ринку – кількість комп'ютерів і залів, яка приблизно маржинальність", – додає Арахамія.

Автор одного з альтернативних законопроектів припускає, що проект передали Мінфіну на доопрацювання саме через ситуацію з "напівлегальними гральними закладами". "Маркарова переламала ситуацію в останній момент. Вона прйишла до Зеленського і запропонувала внести. Потім вони ще три тижні в міністерстві вносили в нього незрозуміло що", – каже він.

Натомість, Арахамія каже, що все відбувалось за планом, і Мінфіну передали документ для вирахування податкового ефекту.

Чого хочуть великі букмекери

Раніше уже звучали думки, що основний законопроект, мовляв, виписаний під букмекерів. Проте, на думку одного з депутатів податкового комітету, їхні інтереси є і в інших законопроектах.

"В чому тут проблема? Вони написали документ за впливу "Паріматчу", але він не був комплексним. Його виписали добре в тій частині, за яку вони найбільше вболівали. А решту писали без особливої уваги до деталей", – зазначає він.

Великі гравці хочуть легалізувати свій бізнес, але на прийнятних для себе умовах.

На українському ринку беттингу працює пул з 10 компаній. Причому дві найбільші контролюють до 80% загального обороту. Це компанія Favorit, яка покриває наземний сегмент, і Parimatch, що має сильні позиції в онлайні.

Враховуючи, що в Україні букмекерська діяльність заборонена, вони працюють "в тіні" або мімікрують під дозволені законом види діяльності. Фактично діяльність "Паріматч" і "Фаворіт" під забороною, але в Україні вони обійшли її, зареєструвавши свій бізнес як лотерею "тото".

"Лотерея тото" в законодавстві України – лотерея, переможці в якій визначаються залежно від вгадування результатів випадкових подій у різних видах професійних та аматорських змагань, що включені до опублікованої програми тиражу лотереї.

За словами депутатів з фінансового комітету і джерел в беттінговому бізнесі, власнику "Паріматча" Едуарду Швіндлерману легалізація потрібна в першу чергу, щоб продати бізнес. "Йому за 70 років, і він хоче позбутись уже цього бізнесу. Є декілька покупців. Але деякі з них не готові працювати за такою схемою", – пояснює ЕП співрозмовник на ринку.

Одне з головних питань, окрім легалізації – скільки коштуватиме ліцензія. За словами Арахамії, навколо вартості ліцензії зараз в комітеті відбуваються найбільші суперечки. Діапазон – від 150 тисяч доларів до 10 млн доларів.

"Насправді, великі гравці, такі як "Паріматч" і "Фаворіт" можуть заплатити і 10 мільйонів і навіть більше, щоб позбутись дрібних конкурентів. І саме цього вони домагаються", – наголошує автор одного з альтернативних законопроектів.

Наприклад, за даними ЕП, представники однієї з найбільш авторитетніших букмекерських компаній у світі – британської bet365 – зустрічались з українською владою і дали зрозуміти, що готові заходити в Україну, лише якщо ліцензія коштуватиме не більше 1,5 млн дол.

З іншого боку, Кабмін розраховує отримати 4,5 млрд грн від ринку азартних ігор в 2020 році.

Загалом Антимонопольний комітет озвучив цифру реального обсягу ринку азартних ігор в Україні на рівні 1 млрд євро, або 30 млрд грн. Джерело ЕП в індустрії рік тому оцінював ринок беттінгу на рівні 2-3 млрд дол на рік.

Проте, схоже, ці цифри не мають нічого спільного з дійсністю, або в "Паріматч" налаштовані вигідно продати свій бізнес. Напередодні гендиректор холдингу Parimatch Сергій Портнов в інтерв'ю спортивному виданню tribuna.com заявив, що оборот букмекерів в Україні сягає 1 млрд доларів лише в місяць.

За оцінками Портнова, частка компанії в Україні сягає 30-40%.

Суть бізнесу. "Як заробляють букмекерські контори: випадає решка – ти мені 10 доларів, випадає орел – я тобі 9,50. Якщо ми підкинемо цю монетку мільйон разів, все приблизно випаде 50 на 50. Але з кожного кидка я тобі недодав 5%". Гендиректор холдингу Parimatch Сергій Портнов.

Чим незадоволені лотерейщики

Що стосується лотерейного бізнесу, то тут базова модель є такою: ліцензія буде належати державі, а право оперувати ліцензією буде розігруватися на конкурсі.

В базовому законопроекті зазначається, що таке право зможе отримати лише один оператор. Це компанія, яка має досвід з випуску та проведення лотерей від трьох років, проводитиме і поширюватиме лише державні лотереї.

Тобто, лотерейний ринок стане повністю монополізованим, що влаштовує далеко не всіх.

Представники компанії М.С.Л., яка займається лотерейним бізнесом, поширили заяву, в якій розкритикували такий підхід. На їхню думку, це знищує класичні лотереї.

"Так, лотерейні монополісти в деяких країнах ЄС існують, але це на 100% державні монополісти. У деяких країнах є практика продажу частки державного лотерейного оператора приватному бізнесу, але це відбувається, коли популярність лотерей вже досягла 70%. А в Україні в класичні лотереї грає лише 15% населення", – йдеться в заяві М.С.Л.

Зрештою, лобісти "М.С.Л." не сидять склавши руки. За інформацією ЕП, один з альтернативних законопроектів також був написаний за їхньої ініціативи.

Замість висновку

Це перший текст ЕП про те, що відбувається наразі навколо законів щодо грального бізнесу. Ми припускаємо, що коло лобістів є значно більшим, і плануємо надалі відслідковувати головні зміни.

Як будуть розвиватись події надалі, чи буде ухвалений хоча б якийсь законопроект цього року, і навколо яких тем зараз виникає найбільше суперечок, читайте в наступному тексті.