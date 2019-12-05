Рада зробила крок до чергового відтермінування штрафів за "євробляхи"
Рада прийняла в першому читанні читанні законопроєкт №2288 про відстрочку штрафів за порушення ввезення "евроблях" до 31 грудня 2019 року.
Законопроєкт в першому читанні підтримали 311 народних депутатів при необхідних 226 голосах.
Народні депутати також домовилися скоротити терміни підготовки документа до другого читання.
Нагадаємо:
Раніше за підсумками засідання уряду, було вирішено не застосовувати штрафних санкцій для власників автомобілів на іноземній реєстрації до 1 січня 2020 року.
12 вересня Верховна Рада відтермінувала на 90 днів введення штрафів за порушення правил ввезення авто за митну територію України.
За найскромнішими оцінками, в Україні залишається понад 300 тис таких транспортних засобів.
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Економічна правда
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