У МВС назвали вартість відновлення водійських прав онлайн

Після запуску нового онлайн-сервісу відновити посвідчення водія можна буде за 201 гривню.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров, передає пресслужба МВС.

За його словами, для, щоб замовити чи відновити посвідчення водія, потрібно буде зробити декілька кліків на будь-якому гаджеті.

"Наприклад, ви втратили документи. Що потрібно зробити? Потрібно мати електронний засіб ідентифікації вас, як громадянина, який може бути співставленний з інформацією в реєстрах. Ви заходите в електронний кабінет водія, зазначаєте, що ви втратили посвідчення, надаєте скан-копію медичної довідки про те, що у вас немає протипоказань.

Потім обираєте, де вам буде зручно забрати посвідчення водія, сплачуєте 201 гривню бланка і вам приходить повідомлення про те, що можете забрати його в будь-який зручний час", ‑ сказав він.

Нагадаємо:

Електронний кабінет водія (ЕКВ) – це онлайн-сервіс, який надає всю актуальну інформацію про ваші транспортні засоби, а також можливість скористатися деякими послугами сервісних центрів МВС онлайн. Він запрацював у грудні 2018 року. Авторизуватись в ЕКВ можна за допомогою КЕП, BankID або MobileID.

Користувачі ЕКВ можуть дізнатися інформацію про власні посвідчення водія та транспортні засоби, перевірити історію штрафів та сплатити їх.

Також в ЕКВ можна зареєструватися в електронній черзі на отримання послуг у сервісних центрах МВС, замовити безкоштовну чи платну послугу перевірки транспортного засобу за його VIN-кодом та індивідуальний номерний знак.

Проєкт реалізується у партнерстві Головного сервісного центру МВС і Міністерства цифрової трансформації та за підтримки проєкту USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" і Фонду Східна Європа.

Економічна правда