АМКУ зобов’язав крупні АЗС знизити ціни на бензин та дизель

Антимонопольний комітет направив обов’язкові до виконання рекомендації щодо зниження роздрібних цін на високооктанові бензини та дизельне пальне до крупних мереж АЗС.

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

Як повідомляється, комітет провів аналіз ринків пального та за результатами їх функціонування в червні-листопаді встановив такі факти:

- середні ціни крупного опту на бензини марки А-95 та дизельне паливо знизилися майже на 20 %;

- курс долара США до гривні, що має значний вплив на ціноутворення зважаючи на імпортозалежність цих ринків, знизився на майже 12 %;

- середні роздрібні ціни на бензини марки А-95 та дизельне паливо знизилися на 5-5,6 %.

При цьому, як зазначає АМКУ, рівень роздрібних цін на бензин марки А-95 та дизельне паливо на стаціонарних АЗС основних учасників ринку (діють під брендами WOG, OKKO та UKRNAFTA) залишився практично незмінним.



Виходячи з цього, АМКУ ухвалив обов’язкові до виконання рекомендації в яких вимагає встановити ціни на високооктанові бензини та дизельне паливо на рівні, який існував би за умов значної конкуренції на ринку та дав на розгляд рекомендацій 10-денний строк.

Рекомендації направлені до "ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ" (бренд WOG), "ОККО-РІТЕЙЛ" (бренд ОККО), "УКРНАФТА" (бренд UKRNAFTA), "АМІК Україна" (бренд AMIC Energy), "Альянс Холдинг" (бренд SHELL), "СОКАР ПЕТРОЛЕУМ" (бренд SOCAR), "Укрпалетсистем" (бренд UPG) та "ГЛУСКО Рітейл" (бренд GLUSCO).

Економічна правда