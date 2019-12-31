Голова правління УЗ припиняє контракт із компанією

Голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов заявив, що припиняє контракт із компанією, щоб почати роботу в публічному державному секторі.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Вже на початку 2020-го року, після розгляду мого звернення на засіданні наглядової ради щодо припинення контракту в зв’язку з переходом на роботу у публічному державному секторі, я впевнений, що залізнична родина залишиться близькою для мене", - сказав Кравцов.

Він додав, що подробиці щодо зміни роботи повідомить "після прийнятих формальних рішень".

"Останнім часом точилось багато розмов щодо начебто конфлікту Укрзалізниці та Міністерства інфраструктури. Але ми командні гравці з єдиною важливою метою - покращення стану Укрзалізниці і бажанням ефективної розбудови української інфраструктури.

А це унеможливлює будь-які конфлікти і лишає місце виключно конструктивним відносинам", - підкреслив також Кравцов.

Нагадаємо:

Міністр інфраструктури Владислав Криклій 3 грудня заявляв, що наглядова рада "Укрзалізниці" розгляне питання звільнення Кравцова на наступному тижні.



Тоді ж Кравцов застерігав, що стратегічні державні підприємства, такі як "Укрзалізниця" та "Нафтогаз України", не можуть бути залежними від політичних настроїв та рішень, які "змінюються щогодини".

Кравцов працював в "Укрзалізниці" з січня 2015 року спочатку на посаді радника генерального директора, потім - директора з реформування, правової та майнової політики. 7 жовтня 2015 року, згідно з розпорядженням Кабміну, увійшов до першого складу правління "Укрзалізниці".

10 січня 2019 року Кабмін призначив Кравцова головою правління УЗ. До цього Кравцов був в.о. голови правління. Офіційний термін контракту закінчується в 2021 році.

Економічна правда