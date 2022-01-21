Частка продажу квитків онлайн торік зросла майже до 70% – УЗ
Частка електронних квитків АТ "Укрзалізниця" за підсумками 2021 року сягнула 68,5% від загального обсягу.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
У компанії додали, що продажі квитків онлайн значно зросли у грудні минулого року - до 77%.
Загалом торік пасажири АТ "Укрзалізниця" придбали 28,8 мільйонів квитків на поїзди через онлайн-сервіси та каси.
УЗ запровадила оформлення квитків онлайн у 2012 році. З того часу доля продажів квитків онлайн зростає щорічно: для порівняння, за 2020 рік пасажири придбали онлайн 61,5% квитків, кажуть в компанії.
Нагадаємо:
За період новорічних та різдвяних свят - із 23 грудня 2021 року по 10 січня 2022 року - "Укрзалізниця" перевезла 1,56 млн пасажирів.
Економічна правда
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