Всі розділи
Укр / Рус

Фонд гарантування ще раз виставив на аукціон одеський стадіон "Чорноморець"

Четвер, 26 грудня 2019, 15:09
 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повторно виставив на продаж стадіон "Чорноморець" в Одесі за 733,25 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Зазначається, що голландський аукціон з продажу нежитлових будівель стадіону "Чорноморець" відбудеться 15 січня 2020 року. Усі активи перебувають на балансі АТ "Імексбанк".

"Загальна площа нежитлової нерухомості, розміщеної в історичному центрі Одеси, що продається єдиним лотом - 80 289 квадратних метрів", - йдеться у повідомленні.

Кінцевий термін прийому заявок на участь у торгах - 15 січня 2020 року до 16:00.

Нагадаємо:

Стартова ціна реалізації цього пулу активів - 733,25 млн грн, це в п'ять разів нижче початкової ціни (3,6 млрд грн).

Раніше ці активи неодноразово виставлялися на торги на ProZorro.Продажі і вже тричі через FFN, але ним так ніхто і не зацікавився, що призвело до зниження ціни, зазначили у Фонді.

У 2018 році аукціон із продажу центрального стадіону "Чорноморець" в Одесі не відбувся через відсутність покупців. Тоді стадіон намагалися продати за 1,139 млрд грн.

У червні 2019 року стадіон "Чорноморець" знову виставили на продаж, але вже за 3,6 млрд грн.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Фонд гарантування вкладів Одеса

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Фонд гарантування продав активи банків на 68 мільйонів 17 грудня 2019, 17:36
Суд арештував активи власника "Дельта Банку" Лагуна на 690 мільйонів 12 грудня 2019, 12:32
Фонд гарантування продав пул активів банків-банкрутів за 300 мільйонів 11 грудня 2019, 19:27
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!