Фонд гарантування ще раз виставив на аукціон одеський стадіон "Чорноморець"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повторно виставив на продаж стадіон "Чорноморець" в Одесі за 733,25 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Зазначається, що голландський аукціон з продажу нежитлових будівель стадіону "Чорноморець" відбудеться 15 січня 2020 року. Усі активи перебувають на балансі АТ "Імексбанк".

"Загальна площа нежитлової нерухомості, розміщеної в історичному центрі Одеси, що продається єдиним лотом - 80 289 квадратних метрів", - йдеться у повідомленні.

Кінцевий термін прийому заявок на участь у торгах - 15 січня 2020 року до 16:00.

Нагадаємо:

Стартова ціна реалізації цього пулу активів - 733,25 млн грн, це в п'ять разів нижче початкової ціни (3,6 млрд грн).

Раніше ці активи неодноразово виставлялися на торги на ProZorro.Продажі і вже тричі через FFN, але ним так ніхто і не зацікавився, що призвело до зниження ціни, зазначили у Фонді.

У 2018 році аукціон із продажу центрального стадіону "Чорноморець" в Одесі не відбувся через відсутність покупців. Тоді стадіон намагалися продати за 1,139 млрд грн.

У червні 2019 року стадіон "Чорноморець" знову виставили на продаж, але вже за 3,6 млрд грн.

Економічна правда