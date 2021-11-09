Фонд гарантування виставить на аукціони 11 земельних ділянок банку "Аркада"

фото: аркада

Фонд гарантування вкладів нагадав інвесторам про можливість придбати земельні ділянки АТ АКБ "АРКАДА", розташовані в селищі Михайлівка-Рубежівка Києво-Святошинського району Київської області.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Повторний продаж цих активів відбудеться 23 листопада 2021 року у системі Prozorro.Продажі.

Загалом виставлять на аукціони окремими лотами 11 земельних ділянок загальною площею 86,5094 га, призначених для ведення особистого селянського господарства.

"Ділянки мають різну площу – від 5,53 га до 8,77 га, а також різну початкову вартість – від 5,02 млн грн до 7,96 млн грн", - додають у Фонді.

Там зазначили, що Михайлівка-Рубежівка знаходиться на відстані 16 км від столиці.

"Селище характеризується активною забудовою приватними будинками і сучасними котеджними містечками. Виставлені на продаж земельні ділянки розташовані в мальовничій місцевості.

Поруч – сосновий ліс, Генеральські озера і Бучанське водосховище. Розвинута транспортна інфраструктура, наявність ліній комунікацій і можливість зміни цільового призначення ділянок робить їх привабливими об’єктами інвестування з метою будівництва сучасного житла", - заявили в ФГВФО.

Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону. Участь у них можуть взяти юридичні та фізичні особи, попередньо зареєструвавшись на одному з офіційних торгових майданчиків, авторизованих у системі Prozоrro.Продажі. Детальний опис лотів та умови участі в аукціоні - за посиланням. У Фонді додали, що кошти, отримані від продажу цих активів, спрямують на розрахунки з кредиторами банку "АРКАДА". Нагадуємо: Фонд гарантування вкладів фізосіб повторно виставить на продаж земельні ділянки АТ АКБ "Аркада", розташовані у селищі Михайлівка-Рубежівка Києво-Святошинського району Київської області.