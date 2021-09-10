Почалась процедура ліквідації банку "Земельний капітал"

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Нацбанк за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку "Земельний капітал", який раніше визнали неплатоспроможним. ФГВФО почав процедуру ліквідації банку.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Рішення ухвалили 9 вересня.

11 серпня 2021 року правління НБУ ухвалило рішення про віднесення "Земельного капіталу" до категорії неплатоспроможних у зв'язку з невиконанням у встановлений договором або визначений законодавством строк своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами через недостатність коштів.

Фонд гарантування вкладів повідомив про початок процедури ліквідації банку строком на три роки з 10 вересня 2021 року до 9 вересня 2024 року включно.

Вимоги кредиторів прийматимуться протягом 30 днів з дня опублікування у газеті "Голос України" оголошення про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку за адресою: проспект Пушкіна, 15, м. Дніпро, 49101.

"Задоволення вимог кредиторів здійснюватиметься за рахунок коштів, одержаних у результаті ліквідації та реалізації майна (активів) банку, у черговості, що передбачена частиною першою статті 52 ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - пояснили у Фонді.