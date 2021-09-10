Почалась процедура ліквідації банку "Земельний капітал"
Нацбанк за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку "Земельний капітал", який раніше визнали неплатоспроможним. ФГВФО почав процедуру ліквідації банку.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Рішення ухвалили 9 вересня.
11 серпня 2021 року правління НБУ ухвалило рішення про віднесення "Земельного капіталу" до категорії неплатоспроможних у зв'язку з невиконанням у встановлений договором або визначений законодавством строк своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами через недостатність коштів.
Фонд гарантування вкладів повідомив про початок процедури ліквідації банку строком на три роки з 10 вересня 2021 року до 9 вересня 2024 року включно.
Вимоги кредиторів прийматимуться протягом 30 днів з дня опублікування у газеті "Голос України" оголошення про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку за адресою: проспект Пушкіна, 15, м. Дніпро, 49101.
"Задоволення вимог кредиторів здійснюватиметься за рахунок коштів, одержаних у результаті ліквідації та реалізації майна (активів) банку, у черговості, що передбачена частиною першою статті 52 ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - пояснили у Фонді.
Нагадаємо:
Правління НБУ ухвалило рішення віднести банк "Земельний капітал" до категорії неплатоспроможних - у зв’язку з невиконанням у встановлений договором або визначений законодавством строк своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами через недостатність коштів.
Як зазначається на сайті банку, станом на 1 січня 2021 року, власником істотної участі у розмірі 94,42% акцій банку був Віктор Тополов.
АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" був на другому місці серед 10 збиткових банків за підсумками першого півріччя 2021 року - (–53 млн грн).
Фонд гарантування вкладів фізосіб почав процедуру виведення з ринку банку "Земельний капітал" шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації.
Фонд гарантування вкладів фізосіб з 8 вересня починає здійснювати виплати коштів вкладникам визнаного неплатоспроможним банку "Земелньий капітал".
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua