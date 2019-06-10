Одеський стадіон "Чорноморець" знову продають - за 3,6 мільйарда - ФГВФО

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 25 червня проведе голландський аукціон із продажу нежитлових будівель центрального стадіону "Чорноморець", розташованого на вулиці Маразлієвській, 1/20 в Одесі.

Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

Також цей лот включає права вимоги щодо 40 договорів, укладених із юридичними особами.

"Початкова ціна реалізації - 3,666 млрд грн. Загальна площа нежитлової нерухомості, розміщеної в історичному центрі Одеси, яка продається єдиним лотом - 80,3 тис. кв. м", - зазначається у повідомленні.

Також повідомляється, що стадіон "Чорноморець" включає, окрім спортивної частини, бізнес-центр із рестораном загальною площею 10,7 тис. кв. м, фітнес-центр (4,3 тис. кв. м), готель (9,8 тис. кв. м), підземний паркінг та інше.

Як зазначили у фонді, всі активи знаходяться на балансі АТ "Імексбанк" і в такому складі запропоновані вперше.

Організатор торгів - ТОВ "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн". Кінцевий термін прийому заявок на участь у торгах - 25 червня до 16:00.

Нагадаємо, стадіон "Чорноморець" найбільший на півдні України.

Комплекс будівель і споруд включає в себе: спортивну частину стадіону - чаша стадіону з футбольним полем, VIP-ложі, допоміжні приміщення; бізнес-центр з рестораном загальною площею 10 757,90 м2; фітнес-центр загальною площею 4 300 м 2; готель загальною площею 9 817 м2; підземний паркінг для транспортних засобів, а також інші будівлі і приміщення відповідно до його технічного паспорта.

Остання повна реконструкція стадіону відбулася в 2011 році. Стадіон "Чорноморець" дозволяє розмістити на трибунах понад 34 тис. осіб. Значна частина трибун захищена від опадів.

Як повідомлялося, в травні минулого року Фонд не зміг продати стадіон "Чорноморець" за 1,139 млрд гривень через відсутність покупців.

Економічна правда