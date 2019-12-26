Фонд гарантирования еще раз выставил на аукцион одесский стадион "Черноморец"
Фонд гарантирования вкладов физических лиц повторно выставил на продажу стадион "Черноморец" в Одессе за 733,25 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Отмечается, что голландский аукцион по продаже нежилых зданий стадиона "Черноморец" состоится 15 января 2020 года. Все активы находятся на балансе АО "Имэксбанк".
"Общая площадь нежилой недвижимости, размещенной в историческом центре Одессы, которая продается единым лотом - 80 289 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Конечный срок приема заявок на участие в торгах - 15 января 2020 до 16:00.
Напомним:
Стартовая цена реализации этого пула активов – 733,25 млн грн, это в пять раз ниже первоначальной цены (3,6 млрд грн).
Ранее эти активы неоднократно выставлялись на торги на ProZorro.Продажи и уже трижды через FFN, но к ним так никто и не проявил интерес, что приводит к снижению цены, отметили в ФГВФЛ.
В 2018 году аукцион по продаже центрального стадиона "Черноморец" в Одессе не состоялся из-за отсутствия покупателей. Тогда стадион пытались продать за 1,139 млрд грн.
В июне 2019 года стадион "Черноморец" снова выставили на продажу, но уже за 3,6 млрд грн.
Экономическая правда
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