Фонд гарантирования еще раз выставил на аукцион одесский стадион "Черноморец"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц повторно выставил на продажу стадион "Черноморец" в Одессе за 733,25 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что голландский аукцион по продаже нежилых зданий стадиона "Черноморец" состоится 15 января 2020 года. Все активы находятся на балансе АО "Имэксбанк".

"Общая площадь нежилой недвижимости, размещенной в историческом центре Одессы, которая продается единым лотом - 80 289 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Конечный срок приема заявок на участие в торгах - 15 января 2020 до 16:00.

Напомним:

Стартовая цена реализации этого пула активов – 733,25 млн грн, это в пять раз ниже первоначальной цены (3,6 млрд грн).

Ранее эти активы неоднократно выставлялись на торги на ProZorro.Продажи и уже трижды через FFN, но к ним так никто и не проявил интерес, что приводит к снижению цены, отметили в ФГВФЛ.

В 2018 году аукцион по продаже центрального стадиона "Черноморец" в Одессе не состоялся из-за отсутствия покупателей. Тогда стадион пытались продать за 1,139 млрд грн.

В июне 2019 года стадион "Черноморец" снова выставили на продажу, но уже за 3,6 млрд грн.

Экономическая правда