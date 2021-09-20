Фонд гарантування вкладів достроково погасив 2 мільярди боргу перед Мінфіном

фото економічна правда

Фонд гарантування вкладів перерахував Міністерству фінансів 2,07 млрд грн на погашення боргу за позиками 2014-2017 років.

Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Фонд перерахував Мінфіну 2,07 млрд грн: 1,2 млрд грн за векселями та 0,87 млрд грн за відсотками.

Загалом на сьогодні Фонд повернув міністерству 21,7 млрд грн, з яких 7,9 млрд грн - відсотки.

Також, нагадують у ФГВФО, у 2019 році повністю було погашено борг перед НБУ у 25,6 млрд грн, з яких 5,5 млрд грн - сплачені відсотки.

Залишок боргових зобов’язань Фонду становить 45,7 млрд грн за номіналом векселів та понад 62,5 млрд грн відсотків, що мають бути нараховані до 2031 року.

Завдяки достроковим погашенням, зауважили в установі, Фонд заощадив 15 млрд грн з нарахування відсотків.

Наразі загальна сума заборгованості перед державою становить 108,2 млрд грн. ФГВФО очікує незабаром ухвалення Верховною Радою законопроєкту щодо реструктуризації залишку цього боргу. Зокрема – погашення відсотків коштом стягнення збитків з осіб, причетних до доведення банків до банкрутства.

"Це дозволить нам розвивати систему гарантування, насамперед, вже цього року підвищити гарантовану суму вкладів до 400 тисяч гривень та приєднати Ощадбанк до системи гарантування вкладів", – наголосила фінансова директорка Фонду Олена Нужненко.

Перераховані за борг кошти спрямовуються на фінансування Фонду розвитку підприємництва.

Читайте також: Вкладників Ощадбанку зрівняють. Держава не гарантуватиме повернення всіх депозитів банку

Нагадуємо:

Під час банківської кризи 2014-17 років для забезпечення виплат вкладникам майже 90 неплатоспроможних банків, Фонд був змушений залучити майже 80 млрд грн кредитних коштів під ринкові 10-14% від уряду та НБУ. Щодо Нацбанку, Фонд повністю розрахувався за боргом у майже 20 мільярдів гривень.

Верховна Рада на засіданні 30 червня підтримала у першому читанні законопроєкт №5542-1, яким пропонується до 2023 року збільшити суму гарантування вкладів фізосіб до 600 тисяч грн, а також приєднати до системи гарантування державний Ощадбанк.

Крім цього, він визначає механізм врегулювання заборгованості Фонду за векселями, виданими в обмін на держоблігації у 2015-16 роках у сумі 68,9 млрд грн.

Економічна правда