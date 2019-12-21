За зайняття гральним бізнесом відкрили 250 проваджень

Поліція розпочала 250 кримінальних проваджень за зайняття гральним бізнесом.

Джерело: сайт Нацполіції у суботу

Деталі: Провадження відкриті за ст. 203-2 Кримінального кодексу України (Зайняття гральним бізнесом).

Окрім того, на спецлінію "102" надійшло 14 повідомлень громадян про незаконну діяльність ігрових автоматів.

За результатами виїзду нарядів поліції та слідчо-оперативних груп на місця події за трьома адресами поліцейські задокументували протиправну діяльність, в інших випадках - інформація не підтвердилася.

Загалом у державі припинено діяльність 5300 гральних закладів.

З початку відпрацювання у правопорушників вилучено 4400 одиниць грального обладнання. Серед вилученого – 29 електронних рулеток, 107 столів для гри у покер, 247 гральних автоматів, 3715 одиниць комп’ютерного обладнання, 318 одиниць іншого комп’ютерного обладнання. Приблизна вартість вилученого становить 51,3 мільйона гривень.

У поліції зазначили, що здійснюють постійний моніторинг і готові реагувати на спроби власників грального бізнесу поновити незаконну діяльність.

Дослівно: "Поліцейські звертаються до всіх громадян: якщо ви бачите, що такі заклади функціонують, повідомляйте на лінію 102 для оперативного реагування на такі події".

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"Грають вони – виграють вони". Хто стоїть за законопроєктами про гральний бізнес

Передісторія:

У п’ятницю Кабінет міністрів заборонив займатися гральним бізнесом під виглядом державних лотерей.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що на виконання рішення уряду, всі гральні заклади припиняють функціонування від 20 грудня 2019 року.

У п'ятницю ввечері поліція повідомляла, що закрила майже 5300 гральних закладів по всій країні.

У вересні Кабінет міністрів розробив і схвалив законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в Україні.

Однак 19 грудня на засіданні Верховна Рада не назбирала достатньо голосів, аби прийняти у першому читанні доопрацьований законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.