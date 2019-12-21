За занятие игорным бизнесом открыли 250 производств

Полиция начала 250 уголовных производств за занятие игорным бизнесом.

Источник: сайт Нацполиции в субботу

Детали: Производства открыты по ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом).

Кроме того, по спецлинии "102" поступило 14 сообщений граждан о незаконной деятельности игровых автоматов.

По результатам выезда нарядов полиции и следственно-оперативных групп на места происшествия по трем адресам полицейские задокументировали противоправную деятельность, в других случаях - информация не подтвердилась.

Всего в государстве прекращена деятельность 5300 игорных заведений.

С начала отработки у правонарушителей изъято 4400 единиц игорного оборудования. Среди изъятого - 29 электронных рулеток, 107 столов для игры в покер, 247 игровых автоматов, 3715 единиц компьютерного оборудования, 318 единиц другого компьютерного оборудования. Приблизительная стоимость изъятого составляет 51,3 миллиона гривен.

В полиции отметили, что осуществляют постоянный мониторинг и готовы реагировать на попытки владельцев игорного бизнеса восстановить незаконную деятельность.

Дословно: "Полицейские обращаются ко всем гражданам: если вы видите, что такие заведения функционируют, сообщайте на линию 102 для оперативного реагирования на такие события".

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"Играют они - выигрывают они". Кто стоит за законопроектамы об игорном бизнесе

Что этому предшествовало:

В пятницу Кабинет министров запретил заниматься игорным бизнесом под видом государственных лотерей.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во исполнение решения правительства, все игорные заведения прекращают функционирование с 20 декабря 2019 года.

Вечером в пятницу полиция сообщала, что закрыла почти 5300 игровых заведений по всей стране.

В сентябре Кабинет министров разработал и одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.

Однако 19 декабря на заседании Верховная Рада насобирала достаточно голосов, чтобы принять в первом чтении доработанный законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственном регулировании азартных игр.