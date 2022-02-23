Обсяг нелегального ринку азартних інтернет-ігор сягає 3 мільярдів євро – БЕБ
Середа, 23 лютого 2022, 18:00 -
Аналітики Бюро економічної безпеки спільно з Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей виявили майже 1500 неліцензійних вебсайтів з надання послуг азартних ігор, обсяги їхньої діяльності сягають близко 3 млрд євро.
Про це повідомляє прес-служба БЕБ.
За результатами інформаційно-аналітичної роботи виявили 1484 неліцензійних вебсайти, та визначили їх особливості:
- не зазначені в жодному з реєстрів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей;
- не містять обов’язкових відомостей;
- доменні імена сайтів переважно знаходяться в іноземних доменних зонах;
- з метою внесення коштів та виплати виграшів використовують як зареєстровані так і незареєстровані в Україні електронні платіжні системи;
- поповнення рахунку та виплати виграшів, як правило, відбуваються з підміною або використанням "фейкових" кодів категорії продавця, що надається банком-еквайром або платіжною системою під час укладання договорів обслуговування.
У БЕБ запропонували вжити наступні заходи:
- КРАІЛ розробити реєстр з переліком вебсайтів, які надають на території України послуги з ознаками азартної гри в мережі Інтернет без відповідної ліцензії;
- НБУ розробити рекомендації для банків та платіжних систем, що діють на території України, які допоможуть виявити суб’єктів, що організовують, проводять азартні ігри на території України без відповідної ліцензії або які надають послуги щодо доступу до таких азартних ігор, з метою подальшої відмови у здійсненні платежів на їх користь (в тому числі шляхом перевірки через реєстр КРАІЛ);
- НБУ здійснити перевірки з дотримання банками та платіжними організаціями законодавства з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства за фактами здійснення платежів на користь осіб, які забезпечують послуги азартних ігор на території України та в мережі Інтернет з використанням неліцензійних вебсайтів та застосувати до них заходи впливу з метою припинення платіжних операцій на користь таких осіб (безстрокова заборона здійснення таких операцій).
Економічна правда
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