Кабмін перепризначив керівництво Комісії по гральному бізнесу
Кабмін перепризначив Івана Рудого на посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, також перепризначили ще 4 членів регулятора.
Такі кадрові рішення уряд ухвалив на засіданні 2 грудня.
Рудого призначили восени 2020 року за карантинною процедурою. Інші члени Комісії також були призначені за карантинною процедурою.
Тепер же уряд звільнив їх та повторно призначив - окрім Рудого, це Олена Водолажко, Тетяна Кірієнко, Христина Дутка, Олексій Ботезат.
Водночас Євгена Гетьмана, якого підозрюють у отриманні неправомірної вигоди в 90 тис дол, уряд звільнив, але повторно не призначив.
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Нагадуємо:
Кабмін на засіданні 28 жовтня 2020 року призначив Івана Рудого головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, а Євгена Гетьмана - членом Комісії.
Економічна правда
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