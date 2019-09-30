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"Гральні зали повинні зникнути з вулиці": уряд визначився з законопроектом

Понеділок, 30 вересня 2019, 12:26

Кабінет міністрів розробив і схвалив законопроект про легалізацію грального бізнесу в Україні.

Про це під час брифінгу в понеділок повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

"Уряд розробив за дорученням президента відповідний законопроект і в неділю ми його проголосували, найближчими днями він буде внесений в парламент", - сказав Гончарук.

"Ви знаєте, що відбувається: виходите на вулицю, бачите ці гральні автомати, поряд ломбарди. Я не думаю, що потрібно пояснювати, що це за лихо. Величезна кількість людей від цього страждає і ми хочемо захистити людей, які є залежними", - заявив прем’єр.

За його словами, уряд ставить перед собою завдання, щоб це явище в Україні зникло.

"Тому що у людей потім депресія, самогубства, руйнуються сім’ї, люди втрачають гроші. Це десятки тисяч поламаних людських життів і ми хочемо, щоб ця історія в Україні припинилася. В цивілізованих країнах такого немає і у нас не буде", - повідомив голова уряду.

При цьому він наголосив, що це не означає, що такого виду бізнесу взагалі не повинно бути.

"Він має бути цивілізованим, в законопроекті детально прописано, як ми пропонуємо це врегульовувати, окремо врегульовується питання лотерей. Але головна мета – прибрати гральні автомати з вулиць, для зменшення цього лиха, яке вони нам створюють", - додав Гончарук.

Нагадаємо:

У неділю уряд схвалив проект закону про легалізацію грального бізнесу в Україні.

Він передбачає, що азартні ігри будуть проводитися виключно на території готелів, на ігровому обладнанні з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам.

15 травня 2009 року Верховна Рада ухвалила закон про заборону грального бізнесу на території населених пунктів України.

У грудні 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що міліція протягом десяти днів ліквідує всі підпільні гральні заклади в Україні, однак станом на вересень 2019 року так і не зробив цього. 

Читайте також: Національна лудоманія: чому Україну заполонили гральні заклади 

Економічна правда

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