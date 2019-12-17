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Гончарук розповів, скільки держава заробить на концесії порту "Ольвія"

Вівторок, 17 грудня 2019, 17:01

Уряд очікує, що концесія порту "Ольвія" в Миколаєві в цілому залучить 66 мільйонів доларів  інвестицій.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі.

"Щойно завершився прийом заявок на конкурс щодо передачі в концесію морського порту "Ольвія" в Миколаєві.

За це змагаються інвестори з Катару та України", - повідомив прем’єр

За його словами, реалізація проекту означатиме:

- 66 млн дол інвестицій;

- 3 млн дол  муніципальних інвестицій;

- 3 млн дол щорічних концесійних платежів.

Нагадуємо:

1 жовтня Міністерство інфраструктури України презентувало проєкти концесії морських портів "Ольвія" і "Херсон" та почало приймати заявки від компаній на управління державними портами.

Мiнiстр iнфраструктури Владислав Криклiй заявив, що у 2020 роцi в урядi пiдготують до концесії порти "Маріуполь", "Бердянськ", "Чорноморськ" та частину Одеського порту.

Концесія - це форма державно-приватного партнерства, що передбачає передачу об'єктів державної власності (таких як дороги, аеропорти, підприємства тощо) у тимчасове користування приватним підприємствам.


Економічна правда

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Гончарук концесія порт

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