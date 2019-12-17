Гончарук рассказал, сколько государство заработает на концессии порта "Ольвия"
Правительство ожидает, что концессия порта "Ольвия" в Николаеве в целом привлечет 66 миллионов долларов инвестиций.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем телеграмм-канале.
"Только что завершился прием заявок на конкурс по передаче в концессию морского порта "Ольвия" в Николаеве.
За это соревнуются инвесторы из Катара и Украины", - сообщил премьер.
По его словам, реализация проекта будет означать:
- 66 млн долл инвестиций;
- 3 млн долл муниципальных инвестиций;
- 3 млн долл ежегодных концессионных платежей.
Напомним:
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в 2020 году в правительстве подготовят к концессии порты "Мариуполь", "Бердянск", "Черноморск" и часть Одесского порта.
1 октября Мининфраструктуры объявило о проведении конкурсов по передаче в концессию имущества госпредприятий "Стивидорная компания "Ольвия" и "Херсонский морской торговый порт" и соответствующего имущества госпредприятия "Администрация морских портов Украины".
Концессия - это форма государственно-частного партнерства, предусматривающего передачу объектов государственной собственности (такие как дороги, аэропорты, предприятия и т.д.) во временное пользование частным предприятиям.
Экономическая правда
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