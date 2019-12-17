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Гончарук рассказал, сколько государство заработает на концессии порта "Ольвия"

Вторник, 17 декабря 2019, 17:01

Правительство ожидает, что концессия порта "Ольвия" в Николаеве в целом привлечет 66 миллионов долларов инвестиций.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем телеграмм-канале.

"Только что завершился прием заявок на конкурс по передаче в концессию морского порта "Ольвия" в Николаеве.
За это соревнуются инвесторы из Катара и Украины", - сообщил премьер.

По его словам, реализация проекта будет означать:

- 66 млн долл инвестиций;

- 3 млн долл муниципальных инвестиций;

- 3 млн долл ежегодных концессионных платежей.

Напомним:

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в 2020 году в правительстве подготовят к концессии порты "Мариуполь", "Бердянск", "Черноморск" и часть Одесского порта.

1 октября Мининфраструктуры объявило о проведении конкурсов по передаче в концессию имущества госпредприятий "Стивидорная компания "Ольвия" и "Херсонский морской торговый порт" и соответствующего имущества госпредприятия "Администрация морских портов Украины".

Концессия - это форма государственно-частного партнерства, предусматривающего передачу объектов государственной собственности (такие как дороги, аэропорты, предприятия и т.д.) во временное пользование частным предприятиям.

Экономическая правда

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Гончарук концессия порт

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