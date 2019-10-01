Кабмін почав приймати заявки на концесію портів "Ольвія" і "Херсон"

Міністерство інфраструктури України презентувало проєкти концесії морських портів "Ольвія" і "Херсон" та почало приймати заявки від компаній на управління державними портами.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Презентація концесійних проектів пройшла 1 жовтня в Одесі. Як зазначає видання "ЦТС" з порсиланням на інформацію Володимира Шемаєва, начальника управління стратегічного розвитку ДП АМПУ, зацікавленість у концесії висловили 46 українських та іноземних компаній.

"Тепер маємо можливість до кінця жовтня, після другого оголошення про початок тендеру, почати приймати тендерні пропозиції. Приємно і неочікувано, що така кількість бажаючих долучитися до цих процесів", - заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, концесія порту "Ольвія" сприятиме залученню інвестицій у розмірі до 17,3 млрд грн та збільшить надходження до бюджетів різних рівнів до 58 млрд грн за весь період дії договору концесії (35 років).

Концесія порту "Херсон" сприятиме залученню інвестицій у розмірі близько 1,37 млрд грн та збільшить надходження до бюджетів різних рівнів до 14,3 млрд грн за весь період дії договору концесії (30 років).

Концесія - це форма державно-приватного партнерства, що передбачає передачу об'єктів державної власності (таких як дороги, аеропорти, підприємства тощо) у тимчасове користування приватним підприємствам.

Економічна правда