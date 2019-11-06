Держенергоефективності пропонує продовжити програму "Теплі кредити" до 2025 року

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження розробило проект нової державної цільової програми з енергоефективності на 2021-2025 роки, де пропонує продовжити дію програми "Теплі кредити" до 2025 року.

Про це у відомстві повідомили Економічній правді.

Так, програма "Теплі кредити" запланована у проекті розпорядження Кабінету Міністрів "Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2021-2025 роки", що розроблений ДАЕЕ.

Як зазначають у відомстві, проект наразі надіслано на погодження до профільного міністерства – Мінекоенерго.

"Після погодження профільним міністерством проект буде опублікований на сайті та надісланий на погодження заінтересованим ЦОВВ, зокрема й Мінрегіону", - зазначають у Держенергоефективності.

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Нагадаємо:

18 вересня на Форумі Фонду енергоефективності міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак заявила, що 2020 рік для програми "Теплих кредитів" буде останнім.

Пізніше Бабак уточнила, що дію "Теплих кредитів" можуть продовжити після 2020 року у разі, якщо законодавчо не буде розширено коло осіб, яким Фонд енергоефективності надає підтримку.

Програма "Теплі кредити" діє з 2014 року. За даними Держенергоефективності, за 2014-2019 роки нею скористались понад 700 тисяч українських родин. Приватні інвестиції в енергоефективність склали майже 8,2 млрд грн, з яких 2,7 млрд грн повернуто за рахунок програми.

У проекті держбюджету на 2020 рік на "Теплі кредити" планується виділити 400 млн грн. За підрахунками Держенергоефективності, для задоволення попиту на програму потрібно близько 2,2 млрд грн.

Роман Скляров, ЕП