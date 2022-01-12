Кабмін скасував застарілі регуляторні вимоги з енергозбереження

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Кабінет міністрів схвалив підготовлений Держенергоефективності проєкт постанови, щоб привести низку постано у відповідність до закону "Про енергетичну ефективність".

Про це повідомляє Урядовий портал.

Так, визнали такими, що втратили чинність, 5 постанов уряду, які стосувалися державної експертизи з енергозбереження на вимогу старого, вже нечинного закону "Про енергозбереження" 1994 року.

"Раніше проходження державної експертизи з енергозбереження було платним та обов'язковим під час діяльності, пов'язаної з видобуванням, виробництвом та споживанням паливно-енергетичних ресурсів, для отримання пільг, кредитування заходів з енергоефективності та деяких інших напрямів", - пояснили в уряді.

Там додали, що це рішення ухвалили на виконання нового закону "Про енергетичну ефективність". В уряді також кажуть, що це внесок у дерегуляцію та спрощення умов ведення бізнесу в Україні.

Нагадаємо:

Раніше Кабінет міністрів ухвалив Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року.

Економічна правда