Сонячні панелі встановили 45 тисяч українських домогосподарств

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У 2021 році майже 15 тис українських родин встановили сонячні установки - це удвічі більше, ніж у 2020 році.

Про це повідомляє Держенергоефективності.

Загалом на кінець 2021 року в Україні нараховувалось близько 45 тисяч домогосподарств, які використовують сонячні панелі. Загальна потужність таких СЕС перевищила 1,2 ГВт.

Зазначається, що у трійку регіонів-лідерів за кількістю встановлених родинами СЕС увійшли такі області:

Дніпропетровська – 6466 СЕС загальною потужністю 183 МВт;

Закарпатська – 3744 СЕС загальною потужністю 109 МВт;

Тернопільська – 3447 СЕС загальною потужністю 98 МВт.

За розрахунками агентства, домогосподарства із встановленими сонячними станціями загальною потужністю 1205 МВт в середньому за рік можуть виробляти близько 1400 млн кВт*год електричної енергії.

"Для порівняння: цього достатньо, щоб забезпечити близько 460 тис. домогосподарств "чистою" електроенергією", - додали у відомстві.

Нагадаємо:

Раніше кількість домогосподарств, які використовують сонячні панелі, зросла до 39,6 тис - загальна потужність встановлених СЕС у домогосподарствах перевищила 1 ГВт.

Економічна правда