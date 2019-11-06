Програму "Теплі кредити" можуть продовжити після 2020 року за однієї умови – міністр

Державну програму "Теплі кредити" можуть продовжити після 2020 року у разі, якщо законодавчо не буде розширено коло осіб, яким Фонд енергоефективності надає підтримку.

Про це заявила міністр розвитку громад та територій Альона Бабак Економічній правді.

"Якщо ми не встигнемо внести зміни до закону про Фонд енергоефективності, то нам просто доведеться залишити програму "Теплі кредити", але не для ОСББ, а виключно для тих, хто не охоплений програмою Фонду", – говорить Бабак.

Міністр вважає, що потрібно шукати можливості для розширення спектру цільових груп Фонду енергоефективності на власників приватних будинків.

"Я думаю, це є ключова річ, яку ми маємо доповнити в програмі Фонду, тому що практично половина населення України проживає в приватній забудові" – стверджує Бабак.

ОСББ ж, на її думку, повинні мати лише один інструмент державної підтримки енергоефективності. І таким має бути програма Фонду "Енергодім", а не "Теплі кредити".

"Тримати дві державні програми з аналогічним фокусом не є доцільним. Відбувається так званий "канібалізм" однієї державної програми іншою", – наголошує міністр.

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Нагадаємо:

18 вересня на Форумі Фонду енергоефективності міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак заявила, що 2020 рік для програми "Теплих кредитів" буде останнім.

Програма "Теплі кредити" діє з 2014 року. За даними Держенергоефективності, за 2014-2019 роки нею скористались понад 700 тисяч українських родин. Приватні інвестиції в енергоефективність склали майже 8,2 млрд грн, з яких 2,7 млрд грн повернуто за рахунок програми.

У проекті держбюджету на 2020 рік на "Теплі кредити" планується виділити 400 млн грн. За підрахунками Держенергоефективності, для задоволення попиту на програму потрібно близько 2,2 млрд грн.

У вересні 2019 року повноцінно запрацював Фонд енергоефективності. Програма Фонду "Енергодім" передбачає надання грантів багатоповерхівкам з ОСББ для часткової компенсації проектів з енергомодернізації.

Роман Скляров, ЕП