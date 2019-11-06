Госэнергоэффективности предлагает продлить программу "Теплые кредиты" до 2025 года

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению разработало проект новой государственной целевой программы по энергоэффективности на 2021-2025 годы, где предлагает продлить действие программы "Теплые кредиты" до 2025 года.

Об этом в ведомстве сообщили Экономической правде.

Так, программа "Теплые кредиты" запланирована в проекте распоряжения Кабинета Министров "Об одобрении Концепции Государственной целевой экономической программы энергоэффективности на 2021-2025 годы", который разработало агентство.

Как отмечают в ведомстве, проект пока направлен на согласование в профильное министерство - Минэкоэнерго.

"После согласования профильным министерством проект будет опубликован на сайте и направлен на согласование заинтересованным ЦОИВ, включая Минрегион", - отмечают в Госэнергоэффективности.

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Напомним:

18 сентября на Форуме Фонда энергоэффективности министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак заявила, что 2020 год для программы "Теплых кредитов" будет последним.

Позже Бабак уточнила, что действие "Теплых кредитов" могут продолжить после 2020 года в случае, если законодательно не будет расширен круг лиц, которым Фонд энергоэффективности оказывает поддержку.

Программа "Теплые кредиты" действует с 2014 года. По данным Госэнергоэффективности, за 2014-2019 годы ею воспользовались более 700 000 украинских семей. Частные инвестиции в энергоэффективность составили почти 8,2 млрд грн, из которых 2,7 млрд грн возвращено за счет программы.

В проекте госбюджета на 2020 год на "Теплые кредиты" планируется выделить 400 млн грн. По подсчетам Госэнергоэффективности, для удовлетворения спроса на программу потребуется около 2,2 млрд грн.

В сентябре 2019 года полноценно заработал Фонд энергоэффективности. Программа Фонда "Энергодом" предусматривает предоставление грантов многоэтажкам с ОСМД для частичной компенсации проектов энергомодернизации.

Роман Скляров, ЭП