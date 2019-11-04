Близько 500 аграрних держкомпаній перейшли в управління Мінекономіки
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов підписав розпорядження на переведення до управління Мінекономіки 499 державних продовольчих та аграрних компаній.
Про це він написав у Facebook.
"Укрспирт, ще один Укрспирт (так їх два), Аграрний Фонд, Державна Продовольча Зернова Корпорація України, Артемсіль, та Конярство України. Нарешті під контролем нашого міністерства.
Сьогодні підписав акти прийняття в міністерство економіки цих та інших 493 агропідприємств. Ну, не зовсім, ще підписую більшість", - зазначив Милованов.
Нагадаємо:
23 жовтня виконуючим обов'язки директора держпідприємства "Укрспирт" був призначений Сергій Блескун замість Юрія Лучечка; в той же день уряд звільнив голову правління ПАТ "Аграрний фонд" Андрія Радченка.
Мінекноміки в рамках реформування спиртової галузі пропонує встановити камери спостереження на всіх працюючих спиртзаводах і gps-трекер на транспортних засобах.
Президент Володимир Зеленський подає до Верховної Ради законопроєкт, покликаний лібералізувати діяльність в сфері виробництва і обороту етилового спирту.
Раніше в Мінекономіки заявили, що держава на приватизації "Укрспирту" може заробити 6-7 мільярдів.
Економічна правда
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