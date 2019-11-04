Около 500 аграрных госкомпаний перешли в управление Минэкономики
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов подписал распоряжение на перевод в управление Минэкономики 499 государственных продовольственных и аграрных компаний.
Об этом он написал в Facebook.
"Укрспирт, еще один Укрспирт (да, их два), Аграрный Фонд, Государственная Продовольственная зерновая корпорация Украины, Артемсоль, и Коневодство Украины. Наконец под контролем нашего министерства.
Сегодня подписал акты приема в министерство экономики этих и других 493 агропредприятий. Ну, не совсем, еще подписываю большинство", - отметил Милованов.
Напомним:
23 октября исполняющим обязанности директора госпредприятия "Укрспирт" был назначен Сергей Блескун вместо Юрия Лучечко; в тот же день правительство уволило председателя правления ОАО "Аграрный фонд" Андрея Радченко.
Минэкномики в рамках реформирования спиртовой отрасли предлагает установить камеры наблюдения на всех работающих спиртзаводах и gps-трекеры на транспортных средствах.
Президент Владимир Зеленский подает в Верховную Раду законопроект, призванный либерализировать деятельность в сфере производства и оборота этилового спирта.
Ранее в Минэкономики заявили, что государство может заработать 6-7 миллиардов на приватизации "Укрспирта".
Экономическая правда
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