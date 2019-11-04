Около 500 аграрных госкомпаний перешли в управление Минэкономики

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов подписал распоряжение на перевод в управление Минэкономики 499 государственных продовольственных и аграрных компаний.

Об этом он написал в Facebook.

"Укрспирт, еще один Укрспирт (да, их два), Аграрный Фонд, Государственная Продовольственная зерновая корпорация Украины, Артемсоль, и Коневодство Украины. Наконец под контролем нашего министерства.

Сегодня подписал акты приема в министерство экономики этих и других 493 агропредприятий. Ну, не совсем, еще подписываю большинство", - отметил Милованов.

Напомним:

23 октября исполняющим обязанности директора госпредприятия "Укрспирт" был назначен Сергей Блескун вместо Юрия Лучечко; в тот же день правительство уволило председателя правления ОАО "Аграрный фонд" Андрея Радченко.

Минэкномики в рамках реформирования спиртовой отрасли предлагает установить камеры наблюдения на всех работающих спиртзаводах и gps-трекеры на транспортных средствах.

Президент Владимир Зеленский подает в Верховную Раду законопроект, призванный либерализировать деятельность в сфере производства и оборота этилового спирта.

Ранее в Минэкономики заявили, что государство может заработать 6-7 миллиардов на приватизации "Укрспирта".

Экономическая правда