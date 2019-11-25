Букмекери почали приймати ставки на повернення Приватбанку Коломойському

Букмекерські контори почали приймат ставки на повернення Приватбанку його колишнім власникам, олігархам Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову.

Про це повідомив у Facebook журналіст Юрій Ніколов.

Зокрема, букмекери пропонують відповісти на питання: "Коли Господарський суд Києва винесе вердикт у справі № 910/1834/19 про повернення Приватбанку його колишнім власникам ?".

Варіант "ТАК" до 1 січня 2020 року має коефіцієнт 1,65, варіант "ТАК" після 1 січня 2020 року - коефіцієнт 2,15.

На питання "Яким буде вердикт Господарського суду Києва у справі № 910/1834/19 про повернення Приватбанку його колишнім власникам?" також є різні варіанти:

варіант "Суд визнає недійсною купівлю Приватбанку державою за 1 грн "ТАК" має коефіцієнт 1,42, "НІ" - 2,70;

варіант "Суд поверне акції колишнім власникам" "ТАК" має коефіцієнт 2,35, "НІ" - 1,55;

варіант "Суд поверне увесь Приватбанк" його колишнім власникам" "ТАК" має коефіцієнт 3,50, "НІ" - 1,28.

Нагадаємо:

Олігарх, колишній співвласник Приватбанку Ігор Коломойський вважає, що найближчим часом поверне собі банк.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Приватбанк не поврнуть Коломойському.

13 листопада в інтерв'ю The New York Times Коломойський заявив, що Україні пора відмовитися від Заходу і налагоджувати відносини з Росією. За його словами, відновлення зв'язків з Росією стало необхідним для економічного виживання України.

Більш як через тиждень, 21 листопада, президент Володимир Зеленський відреагував на слова олігарха. Зеленський підкреслив, що це його пріоритет як очільника держави відповідати за міжнародний вектор України, а не Коломойського.

22 листопада стало відомо, що українська влада може заборонити повернення банків власникам на законодавчому рівні – таку умову висунув МВФ.

Економічна правда