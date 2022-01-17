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ПриватБанк знизив українському бізнесу тарифи на еквайринг

Понеділок, 17 січня 2022, 13:45
 
unsplash

Державний ПриватБанк встановив з 15 січня 2022 року для бізнес-клієнтів єдиний базовий розмір комісії за послуги еквайрингу у торгівельних точках (прийому платежів за банківськими картками) у розмірі 1,8%.

Про це повідомляє прес-служба банку.

При цьому, щомісячна фіксована комісія в розмірі 400 грн залишається без змін.

"Такий тариф діятиме як для нових, так і для існуючих клієнтів банку.

Тим, хто підключається до послуг еквайрингу після 15 січня, єдиний тариф 1,8% діятиме автоматично. Діючі партнери мережі #cahless ПриватБанку найближчим часом отримають e-mail повідомлення про зниження тарифів з інструкцією щодо підписання анкети з новими тарифами у розділі Електронний документооборот системи "Приват24 для Бізнесу", - пояснили у банку.

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Нагадуємо:

У Нацбанку констатували дотримання міжнародними платіжними системами Visa та Masterсard домовленостей щодо зниження комісій інтерчейндж.

Компанія Mastercard з 26 листопада ввела в дію нові зменшені розміри міжбанківських ставок (інтерчейндж) в Україні відповідно до рішення Антимонопольного комітету (АМКУ).

Антимонопольний комітет дозволив платіжним системам Mastercard та Visa виконати меморандум щодо зменшення міжбанківської ставки.

Антимонопольний комітет розпочав справу щодо надання дозволу компаніям Mastercard і Visa на виконання меморандуму з НБУ щодо зниження міжбанківських ставок (інтерчейндж).

НБУ спільно з міжнародними платіжними системами Visa і Mastercard працюватимуть над посиленням конкуренції на платіжному ринку України - відповідний меморандумпідписали представники Нацбанку, Visa і Mastercard.

Через меморандум між Нацбанком, Visa і Mastercard, який передбачає зниження ставок інтерчейндж, невдовзі розмір кешбеку може значно скоротитись.

В Антимонопольному комітеті раніше розкритикували ідею встановити граничні розміри комісійної винагороди і інтерчейнджу.

Економічна правда

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