ПриватБанк не зміг повернути право власності на київський готель "Мир": оскаржить рішення

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Північний апеляційний госпсуд відмовив ПриватБанку у задоволенні апеляційної скарги на рішення Госпсуду Києві у справі про скасування права власності банку на київський готель "Мир". Банк оскаржить це рішення.

Про це повідомляє прес-служба ПриватБанку.

Як заявили у фінустанові, ПриватБанк оскаржить ці судові рішення у Верховному Суді.

"Незаконні рішення судів ухвалено на користь компаній, що ймовірно пов'язані з одним з колишніх власників банку - Генадієм Боголюбовим, та як вбачається з відомостей, розміщених на сайті Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), вже отримали ліцензію на розміщення в готелі "Мир" казино", - йдеться в повідомленні.

У банку додають, що під час розгляду цієї судової справи з метою ускладнення повернення нерухомого майна готелю "Мир" у власність ПриватБанку, будівлю готелю було продано компаніями, "ймовірно пов'язаними з одним із ексвласників банку, та поділено на декілька самостійних об'єктів".

"Банком безумовно буде оскаржено вказані судові рішення в касаційному порядку до Верховного Суду, який вже вдруге буде змушений переглядати рішення Північного апеляційного господарського суду у цій справі, постановлене з численними порушеннями чинного законодавства", - йдеться у позиції банку.

Нагадаємо:

Право власності на київський готель "Мир" перейшло до ПриватБанку внаслідок звернення у 2016 році стягнення на заставне майно на підставі договору іпотеки, укладеного з ТОВ "Ардена" ще до націоналізації банку.

До націоналізації банку в серпні 2016 року за рахунок переходу права власності на заставне майно (готель "Мир", м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 70) до АТ КБ "ПриватБанк" згідно з договором іпотеки, укладеним з ТОВ "АРДЕНА", була погашена частина кредиту ТОВ "АЕФ" за валютним кредитним договором від 2013 року на суму майже 18 млн дол.

У 2019 році ТОВ "АЕФ" ініціювало судовий позов з метою позбавлення ПриватБанку майна і перешкоджання відновлення правового становища ПриватБанку як власника готелю "Мир".

У січні 2021 року Верховний Суд скасував судові рішення першої та апеляційної інстанцій про визнання недійсним договору іпотеки та позбавлення права власності ПриватБанку на київський готель "Мир".

Після цього аналогічний позов до ПриватБанку ініціювало ТОВ "Артіс".