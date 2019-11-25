Букмекеры начали принимать ставки на возвращение Приватбанка Коломойскому
Букмекерские конторы начали принимать ставки на возвращение Приватбанка его бывшым владельцам, олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголоюбову.
Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Николов.
В частности, букмекеры предлагают ответить на вопрос: "Когда Хозяйственный суд Киева вынесет вердикт по делу № 910/1834/19 о возвращении Приватбанка его бывшим владельцам?".
Вариант "ДА" до 1 января 2020 года имеет коэффициент 1,65, вариант "ДА" после 1 января 2020 - коэффициент 2,15.
На вопрос "Каким будет вердикт Хозяйственного суда Киева по делу № 910/1834/19 о возвращении Приватбанка его бывшим владельцам?" также есть различные варианты:
вариант "Суд признает недействительной покупку Приватбанка государством за 1 грн" "ДА" имеет коэффициент 1,42,"НЕТ" - 2,70;
вариант "Суд вернет акции бывшим владельцам" "ДА" имеет коэффициент 2,35, "НЕТ" - 1,55;
вариант "Суд вернет весь Приватбанк его бывшим владельцам" "ДА" имеет коэффициент 3,50, "НЕТ" - 1,28.
Напомним:
Олигарх, бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский считает, что в ближайшее время вернет себе банк.
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Приватбанк не вернут Коломойскому.
13 ноября в интервью The New York Times Коломойский заявил, что Украине пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией. По его словам, восстановление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины.
Более чем через неделю, 21 ноября, президент Владимир Зеленский отреагировал на высказывания олигарха. Зеленский подчеркнул, что это его приоритет, а не Коломойского, как главы государства отвечать за международный вектор Украины.
22 ноября стала известно, что украинская власть может запретить возвращение банков владельцам на законодательном уровне – такое условие выдвинул МВФ.
Экономическая правда
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