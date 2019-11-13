Нефьодов призначив тимчасового керівника Енергетичної митниці

Виконуючим обов'язки голови Енергетичної митниці ДМС призначили Андрія Хом'яка.

Про це заявив голова Державної митної служби Максим Нефьодов під час свого виступу на на Petroleum Ukraine 2019, передає enkorr.

У коментарі виданню ефьодов уточнив, що Хом'як тимчасово очолив новостворений орган Енергомитниці у структурі Митної служби. Енергетичну митницю ДФС, функції якої згодом перейдуть до Енергомитниці ДМС, продовжує очолювати Ігор Піковський.

"Піковський залишається начальником Енергетичної митниці ДФС. Цей орган припинить свою діяльність в найближчі приблизно три тижні і його функції перейдуть до нової Енергомитниці в структурі Держмитслужби", - уточнив голова ДМС.

Хом'як до призначення в.о. керівника нової Енергомитниці був заступником Піковського.

Нагадаємо:

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов назвав звільнення старих кадрів відомства "війною", оскільки очікує від них потужного спротиву.