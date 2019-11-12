Голова митної служби про звільнення старих кадрів: Це війна, і ми до неї готуємось

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов назвав звільнення старих кадрів відомства "війною", оскільки очікує від них потужного спротиву.

Про це він сказав в ефірі hromadske.

"Це складно і це виклик. Це війна, і ми до неї готуємося, ось готуємо всю нормативну базу, після цього у нас є цілий план військовий, я навіть не хочу озвучувати в ефірі, як ми будемо позбавлятися від цих людей.

Зрозуміло, що більша частина з них піде в суд, тому ми готуємо цілі рівні захисту", - сказав Нефьодов.

Він додав, що 500 або трохи більше працівників митниці не перейдуть зі старої структури в нову, дедлайн цього - до кінця року. Упродовж 2020 року відбудеться переатестація працівників митниці.

При цьому, керівник ДМС закликав не вважати корупціонерами усіх працівників митниці.

"Є здорова частина, є велика кількість митників, які є професійними і сумлінними, завдяки ним періодично ловляться наркотики, або не даються вивозити культурні цінності, складаються протоколи і власне експорт і імпорт в країні працюють", - підкреслив він.

"Найбільш одіозних видно неозброєним оком: береш декларацію і там просто автопарк Женевського салону. Одразу хочеться сказати: слухай, навіть не хочу розбиратися, яка бабуся тобі їх подарувала, дякую дуже і бажаю тобі всього найкращого", - сказав Нефьодов.

Нагадаємо:

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що зарплата митників буде істотно вищою після успішного проходження переатестації.