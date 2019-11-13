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Нефедов назначил временного главу Энергетической таможни

Среда, 13 ноября 2019, 16:52

Исполняющим обязанности главы Энергетической таможни ГМС назначили Андрея Хомяка.

Об этом заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов во время своего выступления на Petroleum Ukraine 2019, передает enkorr.

В комментарии изданию Нефьодов уточнил, что Хомяк временно возглавил новосозданный орган Энерготаможни в структуре Таможенной службы. Энергетическую таможню ДФС, функции которой впоследствии перейдут к Энерготаможне ДМС, продолжает возглавлять Игорь Пиковский.

"Пиковский остается начальником Энергетической таможни ДФС. Этот орган прекратит свою деятельность в ближайшие примерно три недели и его функции перейдут к новой Энерготаможне в структуре Гостаможслужбы", - уточнил глава ГМС.

Хомяк до назначения и.о. руководителя новой Энерготаможни был заместителем Пиковского.

Напомним:

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов назвал увольнение старых кадров ведомства "войной", поскольку ожидает от них мощного сопротивления.

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таможня

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