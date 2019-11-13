Нефедов назначил временного главу Энергетической таможни

Исполняющим обязанности главы Энергетической таможни ГМС назначили Андрея Хомяка.

Об этом заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов во время своего выступления на Petroleum Ukraine 2019, передает enkorr.

В комментарии изданию Нефьодов уточнил, что Хомяк временно возглавил новосозданный орган Энерготаможни в структуре Таможенной службы. Энергетическую таможню ДФС, функции которой впоследствии перейдут к Энерготаможне ДМС, продолжает возглавлять Игорь Пиковский.

"Пиковский остается начальником Энергетической таможни ДФС. Этот орган прекратит свою деятельность в ближайшие примерно три недели и его функции перейдут к новой Энерготаможне в структуре Гостаможслужбы", - уточнил глава ГМС.

Хомяк до назначения и.о. руководителя новой Энерготаможни был заместителем Пиковского.

Напомним:

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов назвал увольнение старых кадров ведомства "войной", поскольку ожидает от них мощного сопротивления.