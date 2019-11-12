Затримання ексзаступника Гонтаревої: бізнес-спільнота заявила про стурбованість

Бізнес-спільнота заявила про "глибоку стурбованість" останніми подіями навколо голови правління АТ "Райффайзен Банк Аваль", експершого заступника голови НБУ Олександра Писарука.

Про це йдеться у заяві бізнес-спільноти (Європейська Бізнес Асоціація, Спілка Українських Підприємців, Американська торговельна палата в Україні, Форум Міжнародних Фінансових Установ).

Підкреслюється, що бізнес уважно відстежує такі ситуації, особливо при прийнятті рішень щодо здійснення інвестицій.

Представники бізнесу закликали відповідальні органи держвлади "належним чином реагувати на такі випадки, керуючись принципами справедливості, рівності та захищеності всіх громадян, незалежно від їх посад та політичних поглядів".

Нагадаємо:

Увечері 11 листопада Національне антикорупційне бюро заявило про затримання у справі мільярдного рефінансування НБУ, яке перед самим банкрутством отримав "ВіЕйБі банк" Олега Бахматюка.

Було затримано сім осіб. Нацбюро наголосило, що серед них — колишні та чинні посадовці Національного банку та "ВіЕйБі банку", а також менеджери приватних компаній, пов'язаних з Бахматюком.

Читайте також: Олег Бахматюк: НБУ тримає мене "за одне місце", щоб зламати і розірвати цю ситуацію

Економічна правда