У січні на ринку небанківських фінпослуг з’явилося 26 нових гравців, 27 залишили ринок

ФОТО НБУ

У січні кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася до 1 892 (станом на 31 січня) з 1 893 (станом на 31 грудня минулого року).

Про це зазначає НБУ.

Упродовж січня Національний банк зареєстрував 26 нових гравців небанківського фінансового ринку – 20 фінансових компаній, одного страховика, один ломбард, одну кредитну спілку, дві лізингові компанії та одного страхового брокера.

Водночас з реєстрів виключено 27 учасників ринку: шість фінансових компаній, три ломбарди, чотири кредитні спілки та чотири лізингові компанії залишили ринок добровільно, а десять страховиків виключено примусово.