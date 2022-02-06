У січні на ринку небанківських фінпослуг з’явилося 26 нових гравців, 27 залишили ринок
Неділя, 6 лютого 2022, 13:27
У січні кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася до 1 892 (станом на 31 січня) з 1 893 (станом на 31 грудня минулого року).
Про це зазначає НБУ.
Упродовж січня Національний банк зареєстрував 26 нових гравців небанківського фінансового ринку – 20 фінансових компаній, одного страховика, один ломбард, одну кредитну спілку, дві лізингові компанії та одного страхового брокера.
Водночас з реєстрів виключено 27 учасників ринку: шість фінансових компаній, три ломбарди, чотири кредитні спілки та чотири лізингові компанії залишили ринок добровільно, а десять страховиків виключено примусово.
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