Мільярдний кредит для банкрута: НАБУ затримало екс-заступника Гонтарєвої та банкірів Бахматюка

Голова правління Райффайзен Банку Олександр Пісарук раніше працюав заступником голови НБУ Валерії Гонтарєвої. фото НБУ

Національне антикорупційне бюро затримало екс-заступника голови Національного банку Олександра Писарука через можливі зловживання у справі щодо збанкрутілого банку Олега Бахматюка.

Про це ЕП стало відомо від джерела в правоохоронних органах.

Наразі Писарук є головою правління Райффайзен Банку. Проте, за словами співрозмовника, затримали банкіра через підозру в зловживаннях навколо стабілізаційних кредитів, виданих ВіЕйБі Банку, коли Писарук був на посаді заступника голови НБУ.

Як зазначило джерело, банк Олега Бахматюка отримав рефінансування обсягом 1,2 млрд гривень, але вартість застави, яка була надана, виявилась значно меншою за відповідну суму.

Разом з тим джерело не уточнило, чому був затриманий саме Писарук. Рішення про виділення рефінансування ухвалює правління НБУ, яке є колегіальним органом.

Пізніше на сторінці в Facebook НАБУ повідомило, що представники Нацбюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 11 листопада затримали 7 осіб, яких підозрюють у заволодінні 1,2 мільярда гривень.

"Йдеться про стабілізаційний кредит, наданий у 2014 році Національним банком України ПАТ "ВіЕйБі Банк". Затримані – колишні та чинні посадовці Національного банку України, ПАТ "ВіЕйБі Банк" та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі Банку", зазначається в повідомленні.

Дії затриманих кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК (привласнення чи розтрата чужого майна в особливо великих розмірах або організованою групою) і караються позбавленням волі на строк від 7 до 12 років.

Вирішується питання про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо: Олександр Писарук в 2014-2015 роках працював першим заступником глави Національного банку і відповідав за банківський нагляд. Тоді НБУ, як відомо, очолювала Валерія Гонтарєва.

У жовтні 2014 року Нацбанку виділив ВіЕйБі Банку, який належить власнику аграрного холдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн. В листопаді 2014 року Нацбанк визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію. Рішення про ліквідацію фінустанови ухвалене в березні 2015 року.

Справу Бахматюка НАБУ почало розслідувати в жовтні 2016 року. Детективів зацікавив факт виділення Нацбанком у жовтні 2014 року 1,2 млрд грн ПАТ "ВіЕйБі банк" як стабілізаційного кредиту для фінансового оздоровлення банку.

Слідчі бюро вийшли на фінішну пряму, але генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію. Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у "ВіЕйБі банку" зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.

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