НБУ планує оновити обов'язкові нормативи для страховиків

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Нацбанк планує оновити обов'язкові нормативи для страховиків - зокрема, планують зміни до визначення запасу платоспроможності та розрахунку нормативу якості активів, стартувало громадське обговорення.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Також пропонують змінити:

підхід до включення активів, розміщених у банку, до складу прийнятних активів та врахування до прийнятних активів дебіторської заборгованості;

обмеження на врахування відстрочених аквізиційних витрат;

вимоги до мінімальної величини нормативу платоспроможності та достатності капіталу.

Крім цього, планують:

ураховувати субординований борг у складі фактичного запасу платоспроможності за умови отримання відповідного дозволу Національного банку;

конкретизувати вимогу про відповідність обсягів валютних активів обсягам страхових резервів, сформованих у відповідній валюті;

встановити порядок включення до суми прийнятних активів об’єктів нерухомого майна у разі їх набуття, здійснення дооцінки чи переоцінки.

У регуляторі пояснили, що крок із оновлення нормативів "спрямований на забезпечення належного рівня платоспроможності та ліквідності страхових компаній, зниження рівня ризиковості операцій, підвищення якості активів та посилення фінансової стабільності на ринку страхових послуг".

"Ці та інші зміни містяться в оновленому Положенні про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Оновлені обов’язкові нормативи відповідають найкращому міжнародному досвіду регулювання страхової діяльності та реальним вимогам як страховиків, так і їхніх клієнтів", - додали в НБУ.

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються до 10 березня 2022 року.

Економічна правда