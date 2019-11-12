Задержание экс-заместителя Гонтаревой: бизнес-сообщество заявило об обеспокоенности

Бизнес-сообщество заявило о "глубокой обеспокоенности" последними событиями вокруг главы правления АО "Райффайзен Банк Аваль", экс-первого заместителя председателя НБУ Александра Писарука.

Об этом говорится в заявлении бизнес-сообщества (Европейская Бизнес Ассоциация, Союз Украинской Предпринимателей, Американская торговая палата в Украине, Форум Международных Финансовых Учреждений).

Подчеркивается, что бизнес внимательно отслеживает такие ситуации, особенно при принятии решений об осуществлении инвестиций.

Представители бизнеса призвали ответственные органы госвласти "должным образом реагировать на такие случаи, руководствуясь принципами справедливости, равенства и защищенности всех граждан, независимо от их должностей и политических взглядов".

Напомним:

Вечером 11 ноября Национальное антикоррупционное бюро заявило о задержании по делу миллиардного рефинансирования НБУ, перед самым банкротством получил "ВиЭйБи банк" Олега Бахматюка.

Были задержаны семь человек. Нацбюро отметило, что среди них - бывшие и действующие чиновники Национального банка и "ВиЭйБи банка", а также менеджеры частных компаний, связанных с Бахматюком.

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Экономическая правда