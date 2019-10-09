У "Нафтогазі" придумали, на кого перекласти борги за газ

НАК "Нафтогаз України" пропонує перекласти борги теплокомуненерго за газ на власників таких компаній, місцеві бюджети.

Про це повідомив голова правління компанії Андрій Коболєв на Українському газовому форумі, передає УНІАН.

"Ми вважаємо, що відповідальність за тепловиків необхідно залишити на місцевій владі, на власників цих компаній. "Нафтогаз" буде поставляти їм газ на стандартних умовах PSO. Якщо по завершенню сезону не відбувається розрахунок з "Нафтогазом" за газ, то ці кошти списуються з місцевих бюджетів", - сказав Коболєв.

Він зазначив, що наразі борги операторів газорозподільних мереж перед компанією "Укртрансгаз" досягли 38 млрд грн, з яких значна частина сформувалася через борги теплокомуненерго перед облгазами.

"Укртрансгаз" в діючій системі координат не може себе забезпечувати фінансово, оскільки ринок правильно не працює", - уточнив Коболєв.

При цьому, згідно із законодавством, відключати виробників тепла від газопостачання можна.

За словами Коболєва, невирішення цієї ситуації не дозволяє повноцінно впровадити європейські правила в Україні, що ставить під загрозу завершення процесу поділу "Нафтогазу".

Коболєв додав, що вирішити проблему боргів можна і переклавши їх пропорційно на всіх учасників ринку. Однак, він вважає, що це практично неможливо реалізувати.

Нагадуємо:

Борги 14 столичних теплопостачальників за газ перед "Нафтогазом" ставлять під загрозу вчасний початок опалювального сезону для мешканців деяких мікрорайонів Києва.