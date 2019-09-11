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У "Нафтогазі" заявили про можливий зрив опалювального сезону у деяких мікрорайонах Києва

Середа, 11 вересня 2019, 17:57

Борги 14 столичних теплопостачальників за газ перед "Нафтогазом" ставлять під загрозу вчасний початок опалювального сезону для мешканців деяких мікрорайонів Києва.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Йдеться, зокрема, про компанії "Акважитлосервіс", "Сучасні муніципальні технології", "Вертон Технолоджі", "Елізіум ЖЕО", "Енерго Сервіс Груп", "Еско-Експерт", "Ефективні енергетичні системи", "Житлокомфорт", "Житло-Сервіс", "Сент Софія Проперті Менеджмент", "Щорса, 32 ЖЕП", підприємство "Групова котельня МВС України", ОСББ "Перемога 131-А" та "Юрківська 28".

"Водночас переважна більшість столичних тепловиробників – 91 компанія та об’єднання, включно з найбільшим столичним виробником тепла Київтеплоенерго, сумлінно розраховуються за отриманий на умовах ПСО газ", - йдеться у повідомленні.

У "Нафтогазі" закликали боржників "привести свої розрахунки до належного рівня".

Також компанія попросила столичну мерію "взяти під контроль діяльність цих підприємств та об’єднань".

Нагадаємо:

Раніше "Нафтогаз" заявив про критичну ситуацію, яка склалася із заборгованістю за природний газ одного з найбільших виробників тепла Кривого Рогу - АТ "Криворізька теплоцентраль".

Економічна правда

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