В "Нафтогазе" придумали, на кого переложить долги за газ

НАК "Нафтогаз Украины" предлагает переложить долги теплокоммунэнерго за газ на собственников таких компаний, местные бюджеты.

Об этом сообщил глава правления компании Андрей Коболев на Украинском газовом форуме, передает УНИАН.

"Мы считаем, что ответственность за тепловиков необходимо оставить на местной власти, на собственников этих компаний. "Нафтогаз" будет поставлять им газ на стандартных условиях PSO. Если по завершению сезона не происходит расчёт с "Нафтогазом" за газ, то эти средства списываются с местных бюджетов", - сказал Коболев.

Он отметил, что сегодня долги операторов газораспределительных сетей перед компанией "Укртрансгаз" достигли 38 млрд грн, из которых существенная часть сформировалась из-за долгов теплокоммунэнерго перед облгазами.

"Укртрансгаз" в действующей системе координат не может себя обеспечивать финансово, поскольку рынок правильно не работает", - уточнил Коболев.

При этом, согласно законодательству, отключать производителей тепла от газоснабжения нельзя.

По словам Коболева, нерешение этой ситуации не позволяет полноценно внедрить европейские правила в Украине, что ставит под угрозу завершение процесса разделения Нафтогаза.

Коболев добавил, что решить проблему долгов можно и переложив их пропорционально на всех участников рынка. Однако, он считает, что это практически невозможно реализовать.

Напоминаем:

Долги 14 столичных теплопоставчиков за газ перед "Нафтогазом" ставят под угрозу своевременное начало отопительного сезона для жителей некоторых микрорайонов Киева.