Одеський стадіон "Чорноморець" знову спробують продати на аукціоні

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб призначив новий аукціон з продажу одеського стадіону "Чорноморець" на 14 листопада 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

"За даними організатора торгів ТОВ "Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн" інтерес до пулу зріс. Його виявили близько десяти потенційних інвесторів, половина з яких іноземні, і вони мають усі можливості поборотися за активи на найближчих торгах.

Представники деяких міжнародних груп нещодавно побували в Одесі аби оглянути стадіон та його інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.

Торги відбудуться за голландською моделлю.



Стадіон "Чорноморець" включає, окрім спортивної частини, бізнес-центр із рестораном загальною площею 10,7 тис кв. м, фітнес-центр (4,3 тис. кв. м), готель (9,8 тис. кв. м), підземний паркінг тощо.

Нагадаємо:

Стартова ціна реалізації цього пулу активів - 733,25 млн грн, це в п'ять разів нижче початкової ціни (3,6 млрд грн).

Раніше ці активи неодноразово виставлялися на торги на ProZorro.Продажі і вже тричі через FFN, але ним так ніхто і не зацікавився, що призвело до зниження ціни, зазначили у Фонді.

У 2018 році аукціон із продажу центрального стадіону "Чорноморець" в Одесі не відбувся через відсутність покупців. Тоді стадіон намагалися продати за 1,139 млрд грн.

У червні 2019 року стадіон "Чорноморець" знову виставили на продаж, але вже за 3,6 млрд грн.

Економічна правда