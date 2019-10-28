Одесский стадион "Черноморец" снова попытаются продать на аукционе

Фонд гарантирования вкладов физических лиц назначил новый аукцион по продаже одесского стадиона "Черноморец" на 14 ноября 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"По данным организатора торгов ООО "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн", интерес к пулу вырос. Его проявили около десяти потенциальных инвесторов, половина из них иностранные, и они имеют все возможности побороться за активы на ближайших торгах.

Представители некоторых международных групп недавно побывали в Одессе, чтобы осмотреть стадион и его инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Торги пройдут по голландской модели.

Стадион "Черноморец" включает, кроме спортивной части, бизнес-центр с рестораном общей площадью 10,7 тыс. кв.м., фитнес-центр (4,3 тыс. кв. м), гостиница (9,8 тыс. кв. м), подземный паркинг.