Одесский стадион "Черноморец" снова попытаются продать на аукционе
Фонд гарантирования вкладов физических лиц назначил новый аукцион по продаже одесского стадиона "Черноморец" на 14 ноября 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
"По данным организатора торгов ООО "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн", интерес к пулу вырос. Его проявили около десяти потенциальных инвесторов, половина из них иностранные, и они имеют все возможности побороться за активы на ближайших торгах.
Представители некоторых международных групп недавно побывали в Одессе, чтобы осмотреть стадион и его инфраструктуру", - говорится в сообщении.
Торги пройдут по голландской модели.
Стадион "Черноморец" включает, кроме спортивной части, бизнес-центр с рестораном общей площадью 10,7 тыс. кв.м., фитнес-центр (4,3 тыс. кв. м), гостиница (9,8 тыс. кв. м), подземный паркинг.
По данным Фонда, последняя полная реконструкция стадиона состоялась в 2011 году. Стадион позволяет разместить на трибунах более 34 тыс. человек.
Напомним:
Стартовая цена реализации этого пула активов – 733,25 млн грн, это в пять раз ниже первоначальной цены (3,6 млрд грн).
Ранее эти активы неоднократно выставлялись на торги на ProZorro.Продажи и уже трижды через FFN, но к ним так никто и не проявил интерес, что приводит к снижению цены, отметили в ФГВФЛ.
В 2018 году аукцион по продаже центрального стадиона "Черноморец" в Одессе не состоялся из-за отсутствия покупателей. Тогда стадион пытались продать за 1,139 млрд грн.
В июне 2019 года стадион "Черноморец" снова выставили на продажу, но уже за 3,6 млрд грн.
Экономическая правда
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